По индексу ММВБ поддержка расположена на 2003 и 1991, по индексу РТС - на 1094 и 1084 пунктах - Инвестиционная палата

"Торги понедельника, на наш взгляд, пройдут под влиянием очередной эскалации напряжения на Корейском полуострове, как следствие - рост цен на золото и глобальные распродажи на мировых фондовых рынках. По индексу ММВБ поддержка расположена на уровнях 2003 и 1991, по индексу РТС - на 1094 и 1084 пунктах. Возможное снижение цен на интересующие активы рекомендуем использовать для покупок для долгосрочных инвестиций", - отмечает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.