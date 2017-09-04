.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  По индексу ММВБ поддержка расположена на 2003 и 1991, по индексу РТС - на 1094 и 1084 пунктах - Инвестиционная палата
.
ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития уточнило макропрогноз до 2020 года
Минэкономразвития выдало более оптимистичный прогноз роста экономики на трехлетку. Вырастет реальная зарплата и производительность труда, незначительно подрастут доходы населения
 
Коллекторы ищут новые источники заработка.
Российские коллекторы, стремясь компенсировать потери от снижающейся рентабельности взыскания долгов по агентской схеме, ищут новые источники заработка. Они всерьез заинтересовались краудлендингом (P2P- и Р2В-кредитованием) как способом...
 
Ручную кладь конкретизируют законом
Минтранс РФ внесет изменения в нормативные акты в части провоза авиабагажа. Для этого создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители авиакомпаний, Совета Федерации, различных общественных объединений. В распоряжении...
 
Промоакции стимулируют россиян к покупкам
У россиян растет интерес к промоакциям. Согласно данным Nielsen (обзор Promo Pressure), в России резко выросла доля продаж с помощью промоакций. Так, в 1-м полугодии 2016 г. в среднем по промоакциям (в натуральном выражении) покупалось 54,5%...
 
04 сентября 2017 года 09:51

По индексу ММВБ поддержка расположена на 2003 и 1991, по индексу РТС - на 1094 и 1084 пунктах - Инвестиционная палата

"Торги понедельника, на наш взгляд, пройдут под влиянием очередной эскалации напряжения на Корейском полуострове, как следствие - рост цен на золото и глобальные распродажи на мировых фондовых рынках. По индексу ММВБ поддержка расположена на уровнях 2003 и 1991, по индексу РТС - на 1094 и 1084 пунктах. Возможное снижение цен на интересующие активы рекомендуем использовать для покупок для долгосрочных инвестиций", - отмечает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.

Опубликовано: /ООО "Инвестиционная палата"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 сентября 2017 года 15:39
Ожидаем консолидации индекса ММВБ вблизи отметки 2000 пунктов во второй половине дня - Dukascopy Bank SA
"На фоне опасений дальнейшей эскалации напряженности в азиатском регионе, усилившихся после новых ядерных испытаний, проведенных на территории Северной Кореи в прошедшие выходные, индексы стран АРТ по итогам сегодняшнего дня снизились в среднем на 0,7%. Вслед за азиатскими индексами снижаются и...    читать дальше
.
04 сентября 2017 года 15:17
Финпоказатели компаний РФ за II квартал: отсутствие эффективности остается ключевой проблемой - БКС
Отсутствие эффективности, судя по финансовым показателям за второй квартал 2017 года, остается ключевой проблемой российских компаний, считает стратег финансовой группы (ФГ) "БКС" Вячеслав Смольянинов. "Агрегированная долларовая выручка нефинансовых компаний, входящих в индекс РТС, повысилась на...    читать дальше
.
04 сентября 2017 года 14:53
Евро уходит от коррекции - Julius Baer
"Евро продолжает получать поддержку со стороны позитивных экономических показателей и перспектив менее мягкой кредитно-денежной политики. В результате, на прошлой неделе можно было наблюдать избыточное позиционирование в евро и проявление стадного инстинкта среди инвесторов. Как правило, такое...    читать дальше
.
04 сентября 2017 года 14:45
Перекупленность рубля относительно нефтяных котировок вновь понемногу увеличивается - Промсвязьбанк
"Цены на нефть марки Brent продолжают торговаться вблизи отметок в 52-53 долл/барр. – тех отметок, которые сдерживали рост нефтяных котировок в течение всего летнего периода. На краткосрочную динамику цен на нефть на текущей неделе может оказываться влияние ещё один ураган, приближающийся к...    читать дальше
.
04 сентября 2017 года 14:35
Рубль в настоящий момент выглядит явным фаворитом для высокодоходных стратегий - Банк "Зенит"
"Интерес к высокодоходным валютам на мировых площадках вновь растет. Недавнее снижение в сегменте рискованных активов расчистило поле для такого роста, поэтому серия неплохих экономических данных в США, Европе и Китае смогла развернуть рыночные настроения. Политика ключевых Центробанков становится...    читать дальше
.
04 сентября 2017 года 14:26
БКС закрыл торговую идею "покупать GDR НЛМК", добавил GDR Северстали в топ-список на покупку
Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрыла торговую идею "открывать длинные позиции в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК)" на фоне повышения внутренних цен на сталь, говорится в обзоре аналитиков ФГ Кирилла Чуйко и Олега Петропавловского. В то же время GDR "Северстали"...    читать дальше
.
04 сентября 2017 года 14:15
Brent сейчас перейдет в диапазон колебаний 50-55 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются без существенных изменений в понедельник после того, как отметились бурным ростом в конце прошлой недели на фоне поступающей информации о планах нефтеперерабатывающих заводов США возобновить работу. По данным Libertex, контракты Brent со сроком...    читать дальше
.
04 сентября 2017 года 14:04
Завершение торгов акциями ожидаем в диапазоне 1995– 2010 п. по индексу ММВБ - ИК "Фридом-Финанс"
ндекс ММВБ снижается на 0,2%, что, по мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, связано в основном с внешним фоном. Тем не менее, паники нет, в том числе в связи с тем, что на биржах США выходной день. Вследствие этого торговая...    читать дальше
.
04 сентября 2017 года 13:55
Торговый диапазон на сегодня составляет 57,25 – 58,25 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в понедельник торгуется в минусе к доллару, корректируясь после периода активного роста. Давление на курс российской валюты оказывает негативная динамика нефтяных котировок. Цена барреля Brent с утра опустилась ниже отметки 52,20 долл., в фокусе внимания инвесторов по-прежнему остаются...    читать дальше
.
04 сентября 2017 года 13:45
Рекомендуем использовать уровни вблизи 57 руб./$ для покупки валюты - Банк "Санкт-Петербург"
"Курс рубля снижался на прошлой неделе, показав лучший результат среди валют развивающихся стран. При этом мы не видим потенциала для существенного укрепления рубля с текущих уровней. В среднесрочной перспективе фундаментальными факторами в пользу ослабления рубля будут оставаться покупки валюты...    читать дальше
.
04 сентября 2017 года 13:21
Прогноз для рынка ОФЗ на неделю: Продолжение роста на фоне позитивных сюрпризов от макроданных - БКС
Мы по-прежнему считаем текущую конъюнктуру благоприятной для ОФЗ, учитывая неожиданно низкий уровень недельной инфляции (минус 0,2%) и инфляционных ожиданий домохозяйств (9,5%), а также в целом позитивный внешний фон и сохранение профицита ликвидности, считают аналитики финансовой группы (ФГ)...    читать дальше
.
04 сентября 2017 года 12:58
EUR/USD: 1,185-1,195 - "Нордеа Банк"
"Пятничный отчет о рынке труда оказался очень слабым (156 тыс. рабочих мест, против ожиданий на уровне 180 тыс., рост безработицы до 4,4%, стабильный темп роста заработных плат на уровне 2,5%), несмотря на сильные предварительные данные от ADP (+237 тыс. новых рабочих мест). Укрепление евро на...    читать дальше
.
04 сентября 2017 года 12:55
У рубля высоки шансы на продолжение роста в сентябре - FxPro
инансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что доллар сумел вырасти по итогам прошлой недели, хотя первая её половина проходила под знаком ослабления. При этом индекс доллара остался в середине нисходящего диапазона, и данные по занятости не сумели кардинально повлиять на этот тренд....    читать дальше
.
04 сентября 2017 года 12:37
Краткосрочные ориентиры по Brent - $51,5-53/bbl - "Нордеа Банк"
"Отсутствие выраженной динамики определяется сдержанным новостным фоном за исключением геополитики, связанной с КНДР. Пятничные данные от Baker Hughes показали нулевое изменение в числе активных буровых установок, при этом на каком числе буровых отразились последствия урагана "Харви" не известно,...    читать дальше
.
04 сентября 2017 года 12:33
Citi повысил оценку акций "АЛРОСА" на 3%, оставив рейтинг "держать"
Citi повысил прогнозную стоимость акций АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 84,5 рубля до 87 рублей за штуку, говорится в обзоре инвестбанка. Рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.