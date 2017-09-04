Американская валюта уже в начале дня может вернуться в район 57,7–57,8 рубля - ИК "Фридом Финанс"

"На валютной секции Московской биржи сегодня в начале торгов мы ожидаем ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Снижение на рынке энергоносителей и отсутствие факторов, способных поддержать рубль, приведут к коррекционному росту доллара и евро. В результате американская валюта уже в начале дня может вернуться в район 57,7–57,8 рубля. В дальнейшем на фоне восстановления рынка энергоносителей рубль сможет отыграть часть потерь, однако выйти на положительную территорию ему вряд ли удастся. Отметим, что сегодняшний рост американской валюты выглядит логичным. В пятницу "медведям" удалось протестировать поддержку, расположенную на отметке 57,5 рублей, однако для пробоя сил не хватило. Сегодня же мы увидим волну фиксации прибыли по спекулятивным "коротким" позициям, что также будет способствовать росту доллара", - указывает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.