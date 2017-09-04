Внешний фон способствует снижению рынка акций - ИК "Фридом Финанс"

"Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился негативный внешний фон. Мы ожидаем преобладания продаж в российских акциях в начале торгов, что приведет к снижению индекса ММВБ к отметке 2000 пунктов, которая выступает ближайшей поддержкой. В дальнейшем внимание игроков переключится на макроэкономическую статистику по Еврозоне, где сегодня будут опубликованы индекс цен производителей и индекс доверия инвесторов, которые способны оказать существенное влияние на настроения инвесторов. При этом в середине дня мы не исключаем попыток возобновления роста на рынке энергоносителей, что может позволить нашим акциям отыграть часть потерь". Во второй половине дня мы ожидаем перехода нашего рынка в консолидацию у достигнутых уровней. Нехватка движущих факторов приведет к снижению объемов торгов и волатильности", - прогнозирует старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.