Утренние прогнозы: негатив на фоне усиления геополитических рисков

Аналитики считают, что в первый рабочий день недели рынок акций может немного снизится. Внешний фон негативен на фоне усиления геополитических рисков.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов на рынке акций возможна приостановка роста по индексу РТС на фоне усиления геополитических рисков – в прошедшие выходные стало известно об испытании в КНДР водородной бомбы, ответная реакция США может включать расширение санкций. Говорить о "бегстве от риска" из-за усиления геополитической напряженности преждевременно, но рост цен на драгметаллы (золото торгуется выше $1335 за тройскую унцию) косвенно указывает на рост спроса на "защитные" активы, что может сопровождаться сокращением интереса к развивающимся рынкам акций. Между тем в США сегодня выходной по случаю Дня труда, и активность нерезидентов на рынках в целом может оказаться низкой".

ИК "Фридом Финанс" (Богдан Зварич): "Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился негативный внешний фон. Мы ожидаем преобладания продаж в российских акциях в начале торгов, что приведет к снижению индекса ММВБ к отметке 2000 пунктов, которая выступает ближайшей поддержкой. В дальнейшем внимание игроков переключится на макроэкономическую статистику по Еврозоне, где сегодня будут опубликованы индекс цен производителей и индекс доверия инвесторов, которые способны оказать существенное влияние на настроения инвесторов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Рост стоимости российских акций, имевший место на прошлой неделе, замедлится и, возможно, сформируются условия для коррекции вниз. Однако сегодня индекс РТС по инерции может прибавить еще 0,3-0,5%. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Системы", "Магнита", а также ММК и НЛМК, цены которых сформировали краткосрочный восходящий тренд. "Система", похоже, сможет справится с выплатами для "Роснефти", а "Магнит" обещает продолжить традицию заплатить дивиденды за 1-е полугодие, что хорошо в условиях сложного экономического положения в стране".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Торги понедельника, на наш взгляд, пройдут под влиянием очередной эскалации напряжения на Корейском полуострове, как следствие - рост цен на золото и глобальные распродажи на мировых фондовых рынках. По индексу ММВБ поддержка расположена на уровнях 2003 и 1991, по индексу РТС - на 1094 и 1084 пунктах. Возможное снижение цен на интересующие активы рекомендуем использовать для покупок для долгосрочных инвестиций".

"Промсвязьбанк": "Сегодня утром формируется слабо негативный внешний фон, что может привести к открытию сессии вблизи отметки 2005-2010 пунктов ММВБ. В течение дня вероятны понижение торговой активности относительно уровня конца прошлой недели из-за выходного дня в США и дальнейшая консолидация выше "психологической" отметки 2000".