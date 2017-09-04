Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 4 сентября. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы продемонстрировали умеренный рост в пятницу на ожиданиях, что слабые данные по рынку труда США сдержат темпы ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Как сообщалось, число рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 156 тыс., хотя аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем ожидали более значительного повышения - на 179 тыс. Увеличение показателя в июле, согласно уточненным данным, составило 189 тыс., а не 209 тыс., как было объявлено ранее. Между тем уровень безработицы в США в августе вырос с 4,3% до 4,4%.

Кроме того, индекс потребительского доверия в США в августе вырос слабее прогнозов: итоговый показатель, рассчитываемый Мичиганским университетом, повысился до 96,8 пункта с июльского уровня в 93,4 пункта. Предварительное значение индикатора составляло 97,6 пункта, и эксперты в среднем ожидали его пересмотра до 97,5 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона падают в понедельник из-за опасений, связанных с ядерными испытаниями в Северной Корее и реакцией США. Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific упал на 0,5%, столь значительного снижения не наблюдалось с 11 августа. Швейцарский франк и японская иена подорожали на 0,4% по отношению к доллару США из-за усиления спроса на защитные активы, южнокорейская вона опустилась на 0,8%. Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,92%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. Вместе с тем китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, филиппинский PSEi - на 0,8%. Биржи Вьетнама, Малайзии, Пакистана в понедельник закрыты в связи с государственными праздниками.

Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы "беспрецедентной мощности". Как сообщило Центральное телеграфное агентство страны, воскресные испытания, первые с 2016 года, были "абсолютно успешными". Энергия подземного взрыва вблизи полигона Пунгери на северо-востоке КНДР была примерно в шесть раз сильнее, чем при ядерных испытаниях год назад, передает метеорологическая служба Южной Кореи. Президент США Дональд Трамп пообещал ужесточить экономические санкции и прекратить торговлю со странами, ведущими дела с КНДР, а министр обороны США Джеймс Маттис заявил журналистам, что у США есть "множество военных вариантов" ответа на действия Северной Кореи.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок изменяются в понедельник разнонаправлено: Brent заметно дешевеет, а WTI слабо дорожает в ожидании запуска некоторых техасских НПЗ, работа которых была приостановлена из-за урагана "Харви". Ноябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник опустился на 0,97% - до $52,24 за баррель. Цена контракта на нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на 0,06% - до $47,32 за баррель. Число нефтяных буровых установок в эксплуатации в США не изменилось на прошлой неделе, осталось на уровне 759 единиц, свидетельствуют данные Baker Hughes.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 2,4 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась уже заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 29,881 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,166 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 сентября вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,67 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 524,64 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк БО-18" (+0,5%), "Газпром капитал БО-05" (+0,4%) и "Бинбанк БО-05" (+0,29%), а в лидерах снижения - "ГТЛК-001Р-03" (-0,42%), "ЧТПЗ БО-001Р-02" (-0,35%) и "Мостотрест-07" (MOEX: MSTT) (-0,34%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ОВК Финанс" (SPV-компания группы "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN)) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей на уровне 14% годовых. Ставки 2-го и 3-го купона будут равны ключевой ставке ЦБ РФ на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Продолжительность первого купонного периода составит 3 года, продолжительность 2-го и 3-го купонных периодов составит по 1 году. Срок обращения бумаг - 5 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев бондов. Сбор заявок на бумаги прошел 1 сентября. Техническое размещение бумаг запланировано на 5 сентября.

АО "Племенной завод "Комсомолец" 5 сентября начнет размещение биржевых облигаций серии 001-БО объемом 30 млн рублей. Облигации будут размещаться по открытой подписке. Номинал бумаг - 100 рублей, срок обращения - 1 год, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 1-2-го купонов установлены на уровне 14% годовых. "Санкт-Петербургская биржа" 30 августа зарегистрировала дебютные бонды компании.

ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы компаний "Кортрос") 13 сентября с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-03 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 13,0-13,5% годовых, что соответствует доходности к погашению через три года на уровне 13,42-13,96% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Купоны - полугодовые. Техническое размещение бумаг запланировано на 15 сентября.

АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 2 млн 962,675 тыс. облигаций серии БО-06 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 59% выпуска. Компания разместила 10-летние бонды серии БО-06 на 5 млрд рублей в марте 2015 года. Ставка текущего купона - 8,71% годовых.