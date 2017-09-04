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04 сентября 2017 года 09:21

Brent у $52,5 за баррель

Американские фондовые индексы продемонстрировали умеренный рост в пятницу. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона падает в понедельник. Цены на нефть эталонных марок изменяются в понедельник вяло и разнонаправлено.

Американские фондовые индексы продемонстрировали умеренный рост в пятницу на ожиданиях, что слабые данные по рынку труда США сдержат темпы ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

По итогам недели Dow Jones Industrial Average прибавил 0,8%, Standard & Poor's 500 - 1,4%. Недельный прирост Nasdaq Composite составил 2,7% и оказался максимальным с декабря прошлого года.

Доходность 30-летних US Treasuries выросла в пятницу самыми высокими темпами более чем за месяц, до 2,157%. Доллар завершил сессию и неделю в целом с минимальными изменениями.

Как сообщалось, число рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 156 тыс., хотя аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем ожидали более значительного повышения - на 179 тыс. Увеличение показателя в июле, согласно уточненным данным, составило 189 тыс., а не 209 тыс., как было объявлено ранее.

Между тем уровень безработицы в США в августе вырос с 4,3% до 4,4%. Эксперты не прогнозировали изменения показателя.

Такие слабые данные могут заставить руководство Федеральной резервной системы (ФРС) задуматься о целесообразности еще одного повышения базовой процентной ставки в США до конца текущего года.

Индекс потребительского доверия в США в августе вырос слабее прогнозов: итоговый показатель, рассчитываемый Мичиганским университетом, повысился до 96,8 пункта с июльского уровня в 93,4 пункта. Предварительное значение индикатора составляло 97,6 пункта, и эксперты в среднем ожидали его пересмотра до 97,5 пункта.

Рост Dow Jones в пятницу поддержали General Electric Co. (+2,4%), Chevron Corp. (+1,1%) и Nike Inc. (+1%).

Акции производителя спортивной одежды Lululemon Athletica подскочили в цене на 7,2% после того, как компания существенно повысила годовой прогноз прибыли и выручки после сильных показателей за минувший квартал.

Также в пятницу активно выросли котировки акций американских автопроизводителей на данных о продажах машин в США в августе.

Продажи автомобилей Ford Motor снизились в прошлом месяце на 2,1% вместо ожидавшегося падения на 3,5%. General Motors увеличил продажи на 7,5%, а не на 3,7%, как ожидали эксперты. Капитализация Ford увеличилась на 2,9%, General Motors - на 2,2%.

Fiat Chrysler, сокративший продажи в Штатах на 10,6%, продемонстрировал рост капитализации на 4,8%.

Котировки акций сервиса по бронированию билетов и отелей Expedia Inc. подешевели на 0,1% на новости, что компания назначила своим финансовым директором старшего вице-президента Алана Пикерилла. Он займет эту должность вместо Марка Окерстрома, который станет CEO взамен ушедшего в Uber Дары Хосровшахи.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 1 сентября повысился на 39,46 пункта (0,18%), до 21987,56 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 4,90 пункта (0,20%) - до 2476,55 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 6,67 пункта (0,10%) и составил 6435,33 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона падает в понедельник из-за опасений, связанных с ядерными испытаниями в Северной Корее и реакцией США.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific упал на 0,5%, столь значительного снижения не наблюдалось с 11 августа.

Швейцарский франк и японская иена подорожали на 0,4% по отношению к доллару США из-за усиления спроса на защитные активы, южнокорейская вона опустилась на 0,8%.

Японский индекс Nikkei 225 упал в ходе торгов на 0,9%, более широкий индекс Topix - на 1%. Южнокорейский KOSPI потерял 0,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,4%, Гонконгский Hang Seng опустился на 0,5%.

Вместе с тем китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, филиппинский PSEi - на 0,8%.

Биржи Вьетнама, Малайзии, Пакистана в понедельник в связи с государственным праздником.

Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы "беспрецедентной мощности". Как сообщило Центральное телеграфное агентство страны, воскресные испытания, первые с 2016 года, были "абсолютно успешными". Энергия подземного взрыва вблизи полигона Пунгери на северо-востоке КНДР была примерно в шесть раз сильнее, чем при ядерных испытаниях год назад, передает метеорологическая служба Южной Кореи.

Президент США Дональд Трамп пообещал ужесточить экономические санкции и прекратить торговлю со странами, ведущими дела с КНДР, а министр обороны США Джеймс Маттис заявил журналистам, что у США есть "множество военных вариантов" ответа на действия Северной Кореи.

Темпы инфляция в Индонезии слабо изменились в августе: индекс потребительских цен вырос в прошлом месяце на 3,82% в годовом выражении после повышения на 3,88% в июле. Эксперты в среднем жидали усиления инфляции до 3,99%.

На этой неделе будет обнародовано значительное количество статданных из Китая, включая отчеты о внешней торговле, инфляции и международных резервах, а также окончательные данные об изменении ВВП Японии во II квартале.

Цены на нефть эталонных марок изменяются в понедельник вяло и разнонаправлено, WTI слабо дорожает в ожидании запуска некоторых техасских НПЗ, работа которых была приостановлена из-за урагана "Харви".

Ноябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник опустился на $0,24 (0,45%) - до $52,51 за баррель.

Цена контракта на нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на $0,11 (0,23%) - до $47,40 за баррель.

В прошлую пятницу фьючерсы на Brent подешевели на $0,11 (0,21%) - до $52,75 за баррель, WTI прибавила $0,06 (0,13%) и поднялась до $47,29 за баррель. За неделю цена Brent увеличилась на 0,6%, тогда как WTI упала на 1,2%.

Число нефтяных буровых установок в эксплуатации в США не изменилось на прошлой неделе, осталось на уровне 759 единиц, свидетельствуют данные Baker Hughes.

Хедж-фонды за семь дней по 29 августа сократили чистую длинную позицию (разницу между ставками на рост и снижение цен) по нефти WTI на 41,8%, до 147,3 тыс. - минимума за два месяца, свидетельствуют данные Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США.

Длинные позиции упали на 8%, до 316,2 тыс. контрактов, при этом участники рынка увеличили объем коротких позиций на 86%, до 168,9 тыс., максимума с июня.

Россия может поддержать продление сделки ОПЕК+, поскольку она помогла стабилизировать рынок, но окончательное решение принимать рано, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. "Скорее всего, сделка будет продлена", - сказал он в интервью Bloomberg TV.

В то же время А.Дворкович отметил, что окончательное решение принимать рано. "У нас есть ещё шесть месяцев, поэтому посмотрим", - сказал он.

Соглашение ОПЕК+ в мае было продлено до конца марта 2018 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
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