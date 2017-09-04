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Главная / Мнения аналитиков / На рынке акций возможна приостановка роста по индексу РТС - ИФ "Олма"
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04 сентября 2017 года 09:10
На рынке акций возможна приостановка роста по индексу РТС - ИФ "Олма"
"Сегодня в начале торгов на рынке акций возможна приостановка роста по индексу РТС на фоне усиления геополитических рисков – в прошедшие выходные стало известно об испытании в КНДР водородной бомбы, ответная реакция США может включать расширение санкций. Говорить о "бегстве от риска" из-за усиления геополитической напряженности преждевременно, но рост цен на драгметаллы (золото торгуется выше $1335 за тройскую унцию) косвенно указывает на рост спроса на "защитные" активы, что может сопровождаться сокращением интереса к развивающимся рынкам акций. Между тем в США сегодня выходной по случаю Дня труда, и активность нерезидентов на рынках в целом может оказаться низкой. На валютном рынке в начале торгов возможен отскок по паре доллар-рубль в рамках изменения оценок геополитических рисков из-за событий в КНДР", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.
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04 сентября 2017 года 15:39
Ожидаем консолидации индекса ММВБ вблизи отметки 2000 пунктов во второй половине дня - Dukascopy Bank SA
"На фоне опасений дальнейшей эскалации напряженности в азиатском регионе, усилившихся после новых ядерных испытаний, проведенных на территории Северной Кореи в прошедшие выходные, индексы стран АРТ по итогам сегодняшнего дня снизились в среднем на 0,7%. Вслед за азиатскими индексами снижаются и... читать дальше
.04 сентября 2017 года 15:17
Отсутствие эффективности, судя по финансовым показателям за второй квартал 2017 года, остается ключевой проблемой российских компаний, считает стратег финансовой группы (ФГ) "БКС" Вячеслав Смольянинов. "Агрегированная долларовая выручка нефинансовых компаний, входящих в индекс РТС, повысилась на... читать дальше
.04 сентября 2017 года 14:53
"Евро продолжает получать поддержку со стороны позитивных экономических показателей и перспектив менее мягкой кредитно-денежной политики. В результате, на прошлой неделе можно было наблюдать избыточное позиционирование в евро и проявление стадного инстинкта среди инвесторов. Как правило, такое... читать дальше
.04 сентября 2017 года 14:45
"Цены на нефть марки Brent продолжают торговаться вблизи отметок в 52-53 долл/барр. – тех отметок, которые сдерживали рост нефтяных котировок в течение всего летнего периода. На краткосрочную динамику цен на нефть на текущей неделе может оказываться влияние ещё один ураган, приближающийся к... читать дальше
.04 сентября 2017 года 14:35
"Интерес к высокодоходным валютам на мировых площадках вновь растет. Недавнее снижение в сегменте рискованных активов расчистило поле для такого роста, поэтому серия неплохих экономических данных в США, Европе и Китае смогла развернуть рыночные настроения. Политика ключевых Центробанков становится... читать дальше
.04 сентября 2017 года 14:26
Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрыла торговую идею "открывать длинные позиции в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК)" на фоне повышения внутренних цен на сталь, говорится в обзоре аналитиков ФГ Кирилла Чуйко и Олега Петропавловского. В то же время GDR "Северстали"... читать дальше
.04 сентября 2017 года 14:15
Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются без существенных изменений в понедельник после того, как отметились бурным ростом в конце прошлой недели на фоне поступающей информации о планах нефтеперерабатывающих заводов США возобновить работу. По данным Libertex, контракты Brent со сроком... читать дальше
.04 сентября 2017 года 14:04
ндекс ММВБ снижается на 0,2%, что, по мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, связано в основном с внешним фоном. Тем не менее, паники нет, в том числе в связи с тем, что на биржах США выходной день. Вследствие этого торговая... читать дальше
.04 сентября 2017 года 13:55
Торговый диапазон на сегодня составляет 57,25 – 58,25 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в понедельник торгуется в минусе к доллару, корректируясь после периода активного роста. Давление на курс российской валюты оказывает негативная динамика нефтяных котировок. Цена барреля Brent с утра опустилась ниже отметки 52,20 долл., в фокусе внимания инвесторов по-прежнему остаются... читать дальше
.04 сентября 2017 года 13:45
"Курс рубля снижался на прошлой неделе, показав лучший результат среди валют развивающихся стран. При этом мы не видим потенциала для существенного укрепления рубля с текущих уровней. В среднесрочной перспективе фундаментальными факторами в пользу ослабления рубля будут оставаться покупки валюты... читать дальше
.04 сентября 2017 года 13:21
Прогноз для рынка ОФЗ на неделю: Продолжение роста на фоне позитивных сюрпризов от макроданных - БКС
Мы по-прежнему считаем текущую конъюнктуру благоприятной для ОФЗ, учитывая неожиданно низкий уровень недельной инфляции (минус 0,2%) и инфляционных ожиданий домохозяйств (9,5%), а также в целом позитивный внешний фон и сохранение профицита ликвидности, считают аналитики финансовой группы (ФГ)... читать дальше
.04 сентября 2017 года 12:58
"Пятничный отчет о рынке труда оказался очень слабым (156 тыс. рабочих мест, против ожиданий на уровне 180 тыс., рост безработицы до 4,4%, стабильный темп роста заработных плат на уровне 2,5%), несмотря на сильные предварительные данные от ADP (+237 тыс. новых рабочих мест). Укрепление евро на... читать дальше
.04 сентября 2017 года 12:55
инансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что доллар сумел вырасти по итогам прошлой недели, хотя первая её половина проходила под знаком ослабления. При этом индекс доллара остался в середине нисходящего диапазона, и данные по занятости не сумели кардинально повлиять на этот тренд.... читать дальше
.04 сентября 2017 года 12:37
"Отсутствие выраженной динамики определяется сдержанным новостным фоном за исключением геополитики, связанной с КНДР. Пятничные данные от Baker Hughes показали нулевое изменение в числе активных буровых установок, при этом на каком числе буровых отразились последствия урагана "Харви" не известно,... читать дальше
.04 сентября 2017 года 12:33
Citi повысил прогнозную стоимость акций АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 84,5 рубля до 87 рублей за штуку, говорится в обзоре инвестбанка. Рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз... читать дальше
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