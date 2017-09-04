На рынке акций возможна приостановка роста по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов на рынке акций возможна приостановка роста по индексу РТС на фоне усиления геополитических рисков – в прошедшие выходные стало известно об испытании в КНДР водородной бомбы, ответная реакция США может включать расширение санкций. Говорить о "бегстве от риска" из-за усиления геополитической напряженности преждевременно, но рост цен на драгметаллы (золото торгуется выше $1335 за тройскую унцию) косвенно указывает на рост спроса на "защитные" активы, что может сопровождаться сокращением интереса к развивающимся рынкам акций. Между тем в США сегодня выходной по случаю Дня труда, и активность нерезидентов на рынках в целом может оказаться низкой. На валютном рынке в начале торгов возможен отскок по паре доллар-рубль в рамках изменения оценок геополитических рисков из-за событий в КНДР", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.