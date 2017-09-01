Евробонды РФ заметно подорожали за неделю благодаря возросшему спросу на рисковые активы

Москва. 1 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций заметно увеличились по итогам недели благодаря возросшему спросу мировых инвесторов на рисковые активы на фоне снижения геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, а также благодаря ослаблению рисков в отношении отечественной банковской системы после объявленных ЦБ РФ мер по санации банка "ФК Открытие".

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка подросли в цене за неделю, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому росту в секторе отечественных евробондов сформировалась практически с самого начала активной торговой недели - с 29 августа. Из-за того, что в понедельник в Великобритании был выходной день, торги российскими еврооблигации в этот день проходили неактивно и без видимых изменений. При этом рост российских бумаг во вторник проходил, скорее, по инерции, вслед за подъемом стоимости американских казначейских обязательств, спрос на которые увеличился на фоне возросших геополитических рисков после новостей о новом пуске баллистической ракеты Северной Кореей. Таким образом, отечественные бумаги не имели собственных идей для движения и лишь повторяли динамику US Treasuries для того, чтобы попытаться удержать уровень суверенного спреда.

Мировые рынки капитала упали во вторник из-за опасений, вызванных очередным запуском северокорейской баллистической ракеты. Пущенная КНДР ракета пролетела за 15 минут около 2,7 тыс. км и вошла в воздушное пространство Японии. В ходе полета максимальная высота составляла 550 км. Спустя несколько часов после запуска Южная Корея провела учения с имитацией бомбардировки своих вооруженных сил на северо-востоке страны, а власти Японии назвали действия КНДР "беспрецедентной угрозой миру и безопасности в регионе". После запуска ракеты Северной Кореей инвесторы потеряли "аппетит к риску": золото, гособлигации США и иена укрепились, а доллар США и рынки акций пострадали.

Вместе с тем рост рынка в среду-четверг шел уже на фоне активизировавшегося спроса инвесторов на рисковые активы из-за снижения геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, а также благодаря ослаблению рисков в отношении отечественной банковской системы после объявленных ЦБ РФ мер по санации банка "ФК Открытие". Инвесторы позитивно восприняли решение регулятора, которое ослабило опасения относительно устойчивости ситуации в банковской системе, и в итоге активизировали покупки практически всех российских активов, в том числе акций и облигаций. Единственным исключением стали евробонды РФ с погашением в 2030 году, большая часть которых находится в инвестиционном портфеле "Открытия". Но данный выпуск является низколиквидным, и динамика его котировок не совсем "рыночная" из-за того, что большая часть выпуска выкуплена и находится вне свободного обращения.

Российские еврооблигации в течение всей недели демонстрировали опережающие темпы повышения по отношению к конкурентам из сектора emerging markets. Наибольшие темпы роста традиционно показали самые "длинные" выпуски евробондов РФ с погашением в 2042-2047 годах. В результате суверенные спреды к доходности базовых активов обновили многомесячные минимумы.

Центральным событием последнего дня недели стала публикация данных министерства труда США о росте числа рабочих мест в августе 2017 года на 156 тыс., в то время как аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем ожидали повышения на 179 тыс. При этом увеличение показателя в июле, согласно уточненным данным, составило 189 тыс., а не 209 тыс., как было объявлено ранее. Кроме того, уровень безработицы в США в августе вырос с 4,3% до 4,4%. Эксперты не прогнозировали изменения показателя.

Таким образом, после публикации слабого отчета по рынку труда США вероятность повышения процентных ставок Федрезервом в этом году снизилась, что вызвало локальный рост котировок US Treasuries и тем самым поддержало покупателей российских евробондов 1 сентября.

В результате стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели не изменилась и составила 120,03% от номинала (спред к четырехлетним US Treasuries сузился за пять торговых дней всего на 1 пункт и 1 сентября составил 67 базисных пунктов).

Еврооблигации с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 1,1%, с погашением в 2042 году - на 1,3% (спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5 пунктов и составил 250 базисных пунктов). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали на 0,7%, с погашением в 2023 году - на 0,4% (их спред к US Treasuries сузился на 5 пунктов - до 142 базисных пунктов), с погашением в 2020 году - на 0,03%.

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене за неделю на 0,67% - до 104,1% от номинала (доходность снизилась на 5 базисных пунктов и оставила 4,98% годовых), а десятилетние бумаги с погашением в 2027 году повысились за неделю на 0,78%, подорожав до 103,09% от номинала (доходность снизилась на 10 пунктов и составила 3,87% годовых).

В секторе валютных гособлигаций России на следующей неделе может сформироваться тенденция к плавному снижению цен на фоне прогнозируемого ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе нефтяных площадках, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, на мировые долговые рынки будет давить возможная нисходящая коррекция рынков капитала из-за неопределенностей с утверждением бюджета США на новый финансовый год, что может грозить приостановкой на неопределенный срок работы всех госорганов страны в октябре и возможным снижением кредитного рейтинга США, о чем уже предупредили некоторые рейтинговые агентства.