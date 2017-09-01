Рубль растет вечером в пятницу благодаря спросу на ликвидность для carry trade

Москва. 1 сентября. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря интересу инвесторов к операциям carry trade.

Курс доллара США составил 57,53 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 49,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,33 руб./EUR1, понизившись на 71,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 59,15 копейки - до 62,39 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на вечерних торгах пятницы благодаря интересу инвесторов к операциям carry trade перед возможным дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики со стороны ЦБ РФ.

Согласно обзору "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения", Банк России понизил в августе оценку инфляции на текущий год до 3,7% с 4,1-4,2% в июле. Чуть ранее Росстат зафиксировал рекордную недельную дефляцию, когда в период с 22 по 28 августа потребительские цены в РФ упали на 0,2%. По данным ведомства, недельная дефляция в стране не достигала такого уровня минимум 14 лет. В годовом выражении инфляция к 28 августа снизилась до примерно 3,4-3,5% с 3,7% неделю назад при целевом показателе ЦБ РФ в 4%.

Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть после сильного роста накануне, даже несмотря на некоторую коррекцию котировок вечером в пятницу. Ноябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в 19:00 МСК в пятницу опустился на 0,38% - до $52,66 за баррель. Цена контракта на нефть WTI с поставкой в октябре на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на 0,44% - до $47,02 за баррель. С начала недели Brent подорожала на 0,8%, WTI подешевела на 1,6%.

Инвесторы продолжают оценивать последствия урагана "Харви", который в конце прошлой недели обрушился на побережье Техаса, одного из центров нефтедобычи и нефтепереработки США. В результате ливней и наводнений работу приостановили НПЗ, на которые приходится около четверти всех нефтеперерабатывающих мощностей в стране. Для их восстановления может потребоваться значительное время, то есть последствия для спроса на нефть в США будут долгосрочными.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления операций на денежных рынках Русского международного банка Владислав Рыкин, в ходе торгов пятницы рубль растет и к доллару, и к евро, причем пара "доллар-рубль" торгуется на минимальных уровнях с середины июня, пара "евро-рубль" - с середины июля. "Рост рубля связан с нефтью, с тем, что она хорошо себя чувствует. На данный момент Brent торгуется вблизи $52,7 за баррель. Котировки "черного золота" сильно выросли накануне, что оказывает поддержку курсу нацвалюты", - отмечает В.Рыкин.

"Поводом для повышательной динамики в отечественной валюте стало снижение темпов роста инфляции на конец августа до 3,5% при целевом ориентире ЦБ на 2017 год 4%. Банковский регулятор отреагировал на это понижением таргета по инфляции на 2018 год с 4,1%-4,2% до 3,7%. Технически это сразу повысило привлекательность российских активов за счет роста реальной (ставка минус инфляция) доходности по ним и обеспечило спрос на рубль, что привело к укреплению последнего с 58 руб. до 57,5 руб. за доллар", - отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

"В последние дни рубль показывает одну из лучших динамик среди всех мировых валют. За август рубль укрепился к доллару на 4%. Сегодня пара "доллар-рубль" торгуется ниже 58 руб./$1 впервые с июня этого года. Одна из основных причин укрепления рубля - высокие цены на нефть. Баррель Brent уверенно закрепился в районе $52-52,5, а просадка ниже $51 была быстро выкуплена. Отметим, что рубль вновь пользуется популярностью у инвесторов carry trade. Об этом можно судить по повышенному спросу на ОФЗ. Кроме того, замедление инфляции подталкивает ЦБ РФ к небольшому снижению ключевой ставки на заседании 15 сентября", - полагает старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 48,97 копейки, до 58,0557 руб./$1, и опустил курс евро на 62,3 копейки, до 68,9992 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 61,84 копейки по отношению к четвергу и составил 57,8257 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы опустился на 55,46 копейки по отношению к 31 августа и составил 57,7946 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 239,244 млн, из которых $1 млрд 279,411 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 959,833 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 46,75 копейки к четвергу - до 68,9539 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы опустился на 47,93 копейки по отношению к 31 августа и составил 68,7621 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR521,622 млн, из которых EUR230,682 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR290,945 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в пятницу преимущественно повысились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 8,93% годовых, ставка на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 9,04% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 1 б.п. - до 9,12% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 9,12% и 9,00% годовых соответственно.