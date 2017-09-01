Рынок акций на неделе обновил максимумы с мая на внешнем оптимизме

Рынок акций на неделе обновил максимумы индексов с мая на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок и благодаря обновившим исторические максимумы бумагам Сбербанка. Сдерживающим фактором для роста индекса ММВБ выступила слабая нефть и укрепление рубля.

В период с 28 августа по 1 сентября индекс ММВБ вырос на 1,6% - до 2010,98 пункта, индекс РТС прибавил 3,8% и достиг 1100,58 пункта; доллар за неделю просел на 1,03 рубля, а ноябрьская нефть Brent подорожала на 0,8% или $0,4.

Неделя началась с роста индексов на фоне возврата интереса к рискованным активам, сдерживающим фактором выступила упавшая нефть из-за урагана Харви, приостановившего работу порядка 10% нефтепереработки в США. Индекс ММВБ поднялся к 1990 пунктам, индекс РТС – к 1070 пунктам во главе с бумагами "АЛРОСА" (+3%). Просели акции банка "ФК Открытие" (-0,5%) на фоне существенного объема торгов – на сделки с бумагами банка пришлось 13,955 млрд рублей.

Выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен и ее коллеги из Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги на симпозиуме в Джексон-Хоуле 25 августа не оправдали ожиданий экспертов, поскольку не стали упоминать про денежно-кредитную политику. Нефть Brent просела к $51 за баррель.

Во вторник рынок акций снижался вслед за мировыми площадками из-за возросшей геополитической напряженности в связи с запуском северокорейской ракеты, которая вошла в воздушное пространство Японии (Япония назвала пуск ракеты КНДР "беспрецедентной серьезной угрозой"), однако торги завершились отскоком вверх к прежним уровням. Выросли акции банка "ФК Открытие" (+2,4%) после заявлений ЦБ РФ о том, что банк продолжит работу в обычном режиме и непрерывность его деятельности будет гарантирована, при этом Банк России будет основным инвестором "Открытия", для чего будут использованы деньги фонда консолидации банковского сектора.

Нефть торговалась возле месячных минимумов из-за резкого сокращения объемов нефтепереработки на фоне урагана "Харви", который накрыл одновременно Техас и Луизиану. Из-за урагана и наводнения были выведены из строя около 15% НПЗ, сократилась почти на 20% добыча нефти в Мексиканском заливе.

В среду рынок акций превысил 2000 пунктов по индексу ММВБ на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок, несмотря на слабую нефть из-за последствий урагана Харви в США и укрепление рубля; раллировали акции ВТБ (+8%) и упали бумаги "Аэрофлота" (-3,3%) после выхода корпоративных отчетов: чистая прибыль ВТБ за 7 месяцев по МСФО выросла в 4 раза, а рост на 17% чистой прибыли "Аэрофлота" оказался почти вдвое меньше ожиданий.

Мировые рынки в среду выросли, ликвидировав падение, связанное с очередным запуском северокорейской баллистической ракеты. Оптимизм подогрела статистика Conference Board о потребительском доверии в США (выросло в августе до максимума с марта, при прогнозах снижения) и вторая оценка ВВП за II квартал (+3% при прогнозах +2,7%). Нефть Brent торговалась в районе $51,6 за баррель на фоне урагана "Харви", который привел к значительным разрушениям и наводнениям в Техасе и Луизиане. Статистика Минэнерго о падение запасов нефти на неделе до 25 августа не повлияла на рынок, поскольку данные не учитывали последствия Харви.

В четверг, на последних летних торгах, рынок продолжил рост вслед за миром, индексы обновили максимумы с мая: ММВБ превысил 2020 пунктов, РТС поднялся к 1100 пунктам. Лидерами подъема выступили бумаги металлургов, акции АФК "Система" (+4,8%) и "Мобильных телесистем" (+4,8%). Общий оптимизм несколько омрачили просевшие бумаги "Роснефти" (-1%) на новостях о размере дивидендов за полугодие (3,83 рубля на акцию, реестр 10 октября). Поддержку рынкам оказала отскочившая вверх нефть – в район $53 за баррель Brent.

Под занавес недели рынок акций РФ скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками в ожидании блока статистики из США – слабые данные по рынку труда США сократили ожидания роста ставки ФРС до конца года. Индекс ММВБ просел к 2010 пунктам, а индекс РТС превысил рубеж 1100 пунктов благодаря резкому укреплению рубля (доллар обвалился к 57,55 руб.).

Нефть Brent просела в район $52,6 за баррель. Почти треть НПЗ США оказались закрыты или сократили загрузку из-за последствий урагана "Харви", что привело к росту цен на бензин в стране за неделю почти на четверть. Минэнерго США на неделе объявило, что выделит 1 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы решить проблему бензинового дефицита. Эксперты компании AccuWeather заявили, что ураган "Харви" может стать самым разрушительным в истории США с ущербом $190 млрд (1% от ВВП страны).

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка смотрелись акции АО "Открытые инвестиции" (+19%), "Мосэнерго" (+15%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+11%); хуже рынка выглядели бумаги Polymetal (-8%), "МРСК Юга" (-6%), банка "ФК Открытие" (-5%).

Рынок акций в начале сентября может продолжить рост на фоне ожидаемого подъема нефти после ослабления урагана "Харви", коридор для индекса ММВБ на неделе может составить 1990-2050 пунктов, для индекса РТС - 1090-1130 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".