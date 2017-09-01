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Главная / Мнения аналитиков / Судьба облигаций "Открытие Холдинга" после санации банка "Открытие" неясна - Fitch
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01 сентября 2017 года 19:33
Судьба облигаций "Открытие Холдинга" после санации банка "Открытие" неясна - Fitch
Судьба облигаций компании "Открытие Холдинг", которая до введения ЦБ РФ временной администрации контролировала банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB), в настоящее время не ясна, отмечают аналитики Fitch в своем обзоре. "ЦБ РФ не указывал, будет ли поддержка распространяться на "Открытие Холдинг", которому принадлежало 67% акционерного капитала банка (как следствие, он отразит значительный убыток от списания данной инвестиции) и который имеет облигации как минимум на 170 млрд рублей, по имеющейся информации размещенные среди третьих сторон (держателями части облигаций могут быть другие банки). Кроме того, не ясно, будет ли банк в конечном итоге продан в частную собственность", - говорится в обзоре аналитиков. Как "Интерфаксу" пояснил один из авторов обзора, старший директор Fitch Александр Данилов, "в том случае, если "Открытие Холдинг" действительно не входит в периметр сделки с ЦБ, то холдингу, через который акционеры владели 67% в банке, грозит списание этой инвестиции (вплоть до нуля при наличии большой "дыры" в банке) и, как следствие, значительный убыток". По его словам, тогда встанет вопрос о судьбе облигаций "Открытие Холдинга". "Потенциально такая ситуация несет риски для держателей этих бумаг, если, конечно, у них есть "рыночные" держатели", - отметил А.Данилов. "Сделки с бумагами "Открытие Холдинга" сегодня проходили по цене примерно 70% от номинала, тогда как старшие бумаги банка "ФК Открытие" торгуются на уровне примерно 97-99% от номинала. Продажи с дисконтом в 30% от номинала уже можно назвать distressed ситуацией. Очевидно, что у рынка пока нет уверенности относительно судьбы этих бумаг, однако пока нет и паники и тотальной их распродажи", - пояснил "Интерфаксу" аналитик по долговому рынку Райффайзенбанка Денис Порывай. В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков классических облигаций "Открытие Холдинга" на 27 млрд рублей и 10 выпусков биржевых облигаций компании на 222 млрд рублей. Как сообщалось, ЦБ РФ 29 августа принял решение реализовать меры, направленные на повышение финансовой устойчивости банка "Финансовая корпорация Открытие". До введения временной администрации банк "ФК Открытие" контролировался компанией "Открытие Холдинг". Ее бенефициарами являются Вадим Беляев, совладельцы нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) Вагит Алекперов и Леонид Федун, ВТБ (MOEX: VTBR), группа "ИСТ", бизнесмен Александр Мамут, НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант", глава набсовета банка "Открытие" Рубен Аганбегян. Банк "ФК Открытие" по итогам второго квартала 2017 года занимает 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
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