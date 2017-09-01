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01 сентября 2017 года 19:14

Рынок акций РФ в пятницу консолидировался, неделя завершилась ростом

Москва. 1 сентября. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике цен blue chips и индексов на фоне роста мировых площадок, стагнации нефти после роста, укрепления рубля и слабой статистики из США, сокращающей вероятность роста ставки Федрезерва.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2010,98 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1100,58 пункта (+0,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,8%.

Доллар упал до 57,55 рубля (-0,47 рубля).

За неделю индексы ММВБ и РТС выросли на 1,6-3,8%, доллар подешевел на 1,03 рубля.

В лидерах отката в пятницу выступили рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,9%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,7%).

Подросли акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,03%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9% и +1,3% "префы").

В пятницу позитивная динамика индексов преобладала в Азии, плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,7%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,3%), а на нефтяном рынке цены проседают после скачка накануне.

Вышедшая в пятницу статистика по рынку труда США за август оказалась слабее ожиданий, что понижает вероятность очередного повышения ставки ФРС до конца года и является позитивным фактором для фондовых площадок. Число рабочих мест в США увеличилось в августе на 156 тыс. при прогнозах роста на 179 тыс., а безработица выросла до 4,4%, тогда как не ожидалось изменений с уровня 4,3%.

Лучше ожиданий оказался индекс промактивности ISM Manufacturing, который в августе подскочил до 58,6 пункта при прогнозах роста до 56,5 пункта с июльских 56,3 пункта.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $52,7 за баррель (-0,3% и +4,2% в четверг), октябрьская цена WTI - $47,06 за баррель (-0,4% и +2,8% накануне).

Почти треть НПЗ США закрыты или сократили загрузку из-за последствий урагана "Харви", что привело к росту фьючерсов на бензин в стране почти на 14%, до $2,15 за галлон (3,79 литра).

Уже 29 танкеров из Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока ожидают разгрузки у берегов США в Мексиканском заливе: 11 портов Техаса все еще закрыты для нефтетанкеров после урагана "Харви". По данным агентства Bloomberg, объем груза - около 18,6 млн баррелей нефти.

При этом из-за перебоев в работе инфраструктуры поставки нефти на НПЗ за пределами Техаса ограничены. В среду министерство энергетики США объявило, что выделит в общей сложности 1 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы решить проблему бензинового дефицита. Эксперты компании AccuWeather заявили, что ураган "Харви" может стать самым разрушительным в истории США с ущербом $190 млрд (1% от ВВП страны).

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, в пятницу индекс ММВБ споткнулся в росте из-за резкого укрепления рубля, в то время как индекс РТС сохранил восходящий вектор.

Поводом для роста рубля стало снижение темпов инфляции на конец августа до 3,5% при целевом ориентире ЦБ на 2017 год 4%. Банковский регулятор отреагировал на это понижением таргета по инфляции на 2018 год с 4,1-4,2% до 3,7%. Технически это сразу повысило привлекательность российских активов за счет роста реальной (ставка минус инфляция) доходности по ним и обеспечило спрос на рубль.

С другой стороны, спрос на рубль поддержало также усиление аппетита к риску глобальных инвесторов после выхода статистики по рынку труда США, которая существенно снизила опасения инвесторов в отношении повышения ставки ФРС на заседании 20 сентября.

Укрепление рубля вызвало спрос на акции компаний внутреннего спроса, особенно девелоперов, поскольку снижение инфляции может обеспечить более быстрое снижение базовой ставки ЦБ РФ. Продолжился рост акций "Норникеля" в свете подъема цен на цветные металлы, что существенно снижает риски невыплаты высоких дивидендов ГМК по итогам года. Продолжилось снижение акций "АЛРОСА" после публикации финансовых результатов за II квартал и конференц-колла с инвесторами.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Максим Воронов также отмечает замедление темпов роста занятости в США (изменение числа занятых в августе в несельскохозяйственном секторе составило 156 тыс. против прогнозных 180 тыс.), что является сдерживающим фактором в вопросе ужесточения монетарной политики ФРС. На следующей неделе Сбербанк представит финансовые результаты за 8 месяцев по РСБУ. Кроме того, в России будет опубликована статистика по индексу деловой активности в секторе услуг за август.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, после вполне успешной недели на рынок пришла волна фиксации прибыли. Данному обстоятельству способствуют очередные дипломатические распри между РФ и США. Продолжает укрепляться рубль, который давит на отечественные активы. В частности, существенно снижаются бумаги металлургов, которые подорожали в последние дни. Акции "АЛРОСА" рискуют оказаться под более сильным прессом, так как компания все еще не может оценить масштабы ущерба от аварии на руднике "Мир" для производственных и финансовых планов.

Негативом для рынка также стал производственный PMI РФ, который снизился в августе до 51,6 пункта с 52,7 пункта в июле. Торги в пятницу прошли с оглядкой на публикацию статистики по рынку труда в США. Однако реакция на нее будет непродолжительной, поскольку инфляция в США все еще не позволяет ФРС уверенно говорить об ужесточении монетарной политики.

Рубль продолжает отыгрывать идею более агрессивного подхода ЦБ РФ к снижению ставки на фоне замедления инфляции до 3,4% в августе. Сырьевые валюты преимущественно слабели к доллару США, но у них и нет такой доходности, какая присутствует в рубле. Тенденция к укреплению может сохраниться еще несколько дней, пока ожидания действий ЦБ РФ не подтвердятся официальными заявлениями.

После взлета накануне у нефти все еще остается потенциал роста (как минимум у Brent). Редко случается, что европейские НПЗ поставляют топливо в США. Однако ураган "Харви" исключил мощности нефтепереработки в США на 4,4 млн б/с. Соответственно, европейские поставщики направляют топливо через Атлантический океан. В самих США Белый дом выделил 1 млн баррелей нефти для работающих НПЗ в Луизиане, чтобы частично смягчить бензиновый дефицит. За прошедшую неделю автомобильное топливо подорожало в США на четверть. Лишь на торгах в четверг контракты на поставку бензина взлетели на 14%. Пока аналитики рынка считают, что нефтедобыча восстановится быстрее, чем переработка, что будет оказывать давление на запасы. С другой стороны, восстановление добычи также может оказаться длительным процессом, что в глобальном плане снизит поставки на рынок.

Статистика по рынку труда США ударила по доллару - слабый отчет вместе с замедлением инфляции создает крайне неблагоприятный фон для стремления ФРС к ужесточению денежной политики. К тому же последствия урагана "Харви" могут существенно сказаться на темпах экономического роста. Соответственно, решение ФРС может оказаться более мягким, чем ожидают. В итоге слабость доллара продлит рост рискованных активов, включая нефть и металлы. Однако укрепление рубля будет оказывать давление на индекс ММВБ.

По словам аналитика Нордеа банка Дениса Давыдова, нефть подскочила на фоне сообщения о готовности Минэнерго США выделить НПЗ 1 млн баррелей. Первоначально рынок смещал акценты на то, что нарушения в инфраструктуре после урагана "Харви" приведут к сокращению конечного спроса как со стороны НПЗ, так и со стороны конечных потребителей. В итоге нефтяные цены пребывали под определенным давлением, неопределенность в части сроков начала восстановления инфраструктуры и продолжающаяся непогода подогревали спекуляции на эту тему.

В то же время фактор готовности поставок из стратегического резерва побудил участников рынка пересмотреть свои позиции. По всей видимости, такой сигнал был оценен как свидетельство краткосрочного дефицита не только бензина, но и самой нефти для продолжающих работу НПЗ. В итоге цены на "черное золото" отреагировали восстановлением выше $52 за баррель Brent. Однако стоит помнить и о том, что отложенные поставки нефти на НПЗ со временем могут все же привести к возобновлению давления на цены. По оценке Bloomberg, объем нефти в танкерах, которые ожидают разгрузки в районе Мексиканского залива, составляет 18,6 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу упали акции АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-20,1%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-4,3%), "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (-4,2%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-3,7%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-3,2%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,7%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2,5%).

Выросли акции АО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+11%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+4,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,9%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,3%), "Дорогобужа" (MOEX: DGBZ) (+2,3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,2%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 30,777 млрд рублей (из них 6,321 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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