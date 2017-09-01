ИК "Открытие Капитал" скорректировала оценку GDR ТМК, вернув бумагам рейтинг "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" скорректировала модель оценки "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК), говорится в обзоре ИК.

Новая прогнозная стоимость GDR ТМК с учетом корректировки составила $7,8 за штуку, что соответствует рекомендации "покупать", которая была возвращена для этих бумаг.

"Мы обнаружили ошибку в расчете модели ДДП (дисконтированные денежные потоки) и устранили ее", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ТМК, основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $6,89 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $4,64 за штуку.