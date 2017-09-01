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01 сентября 2017 года 19:01
Нефтяной рынок будет еще месяц штормить от «Харви» - Бинбанк
В пятницу нефтяные цены находятся на уровнях близких к 52,5$. За день котировки выросли с уровня закрытия четверга в 50,5$ до 52,7$ к середине пятницы за счет перехода на ноябрьский фьючерс, отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. На взгляд эксперта, повышенный уровень цен ноябрьского контракта в первую очередь связан с ожиданиями участников рынка в отношении нефтяной отрасли США. "Мы полагаем, что после удара урагана «Харви» данные Минэнерго США на следующей неделе (7 сентября) продемонстрируют рост запасов сырой нефти в США за счет вынужденного закрытия техасских НПЗ и соответствующего снижения американского нефтяного спроса на сырье, - комментирует аналитик банка. - В результате на фоне возросших запасов сырой нефти котировки сорта WTI могут кратковременно опуститься в диапазон 40-45$ и «утянуть» вслед за собой цены Brent, который, однако, останется более устойчив и вряд ли покинет диапазон 47-52$. Также данные Минэнерго США уже на следующей неделе смогут предоставить рынку более реалистичную картину снижения производства нефти в США после удара стихии (по оценкам некоторых производителей, нефтедобыча может снизиться более чем на 800 тыс.барр./сутки). Мы ожидаем, что краткосрочное падение цен нефтяного актива из-за снижения спроса на сырье в США в перспективе двух-трех недель, скорее всего, будет нейтрализовано низкими уровнями производства". Наиболее вероятным эксперту Бинбанка видится сценарий развития событий, при котором спрос со стороны НПЗ будет восстановлен ускоренными темпами за счет ликвидации наводнений в Техасе и запуска нефтепроводов на стабильные мощностные уровни, в то время как на восстановление нефтедобычи, по оценкам американских производителей, может потребоваться более одного месяца, а текущий уровень добычи в 9,5 млн барр./сутки будет достигнут лишь к началу ноября. "Таким образом, мы видим возможность для роста котировок Brent в конце сентября до уровней 53-54$ за счет возвращения спроса на стабильные уровни и замедленной динамики восстановления американского производства. Нами отмечается, что следующие две недели останутся тревожными для американской нефтяной отрасли – тропические штормы «Ирма» и «Лидия» набирают силу в океане, прогнозы метеорологов не исключают возможности того, что два шторма усилятся до ураганов и вновь обрушатся на американское побережье, приумножив вред, нанесенной «Харви» нефтяной инфраструктуре США, и тем самым вызвав высокую волатильность на нефтяном рынке", - заключает аналитик Бинбанка Антон Покатович.
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01 сентября 2017 года 19:49
Москва. 1 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций заметно увеличились по итогам недели благодаря возросшему спросу мировых инвесторов на рисковые активы на фоне снижения геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, а также благодаря ослаблению рисков в отношении отечественной банковской системы после объявленных ЦБ РФ мер по санации банка "ФК Открытие". читать дальше
.01 сентября 2017 года 19:47
Рынок акций на неделе обновил максимумы индексов с мая на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок и благодаря обновившим исторические максимумы бумагам Сбербанка. Сдерживающим фактором для роста индекса ММВБ выступила слабая нефть и укрепление рубля. читать дальше
.01 сентября 2017 года 19:45
Москва. 1 сентября. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря интересу инвесторов к операциям carry trade. читать дальше
.01 сентября 2017 года 19:33
Судьба облигаций компании "Открытие Холдинг", которая до введения ЦБ РФ временной администрации контролировала банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB), в настоящее время не ясна, отмечают аналитики Fitch в своем обзоре. "ЦБ РФ не указывал, будет ли поддержка распространяться на "Открытие Холдинг",... читать дальше
.01 сентября 2017 года 18:43
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" скорректировала модель оценки "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК), говорится в обзоре ИК. Новая прогнозная стоимость GDR ТМК с учетом корректировки составила $7,8 за штуку, что соответствует рекомендации "покупать", которая была... читать дальше
.01 сентября 2017 года 18:22
"Иногда внимание финансовых рынков довольно быстро смещается на новые объекты, - отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. - В то время как ураган «Харви» был главной новостью рынка нефти в последние дни – с общим негативным восприятием – в четверг он отошел на второй... читать дальше
.01 сентября 2017 года 17:55
"Вторая половина прошедшей недели прошла в ожидании публикации официальных данных, характеризующих рынок труда в США в августе. По оценке ADP, представленной агентством в среду, численность занятых в несельскохозяйственном секторе США выросла на 237 тыс. человек. Тем не менее данные,... читать дальше
.01 сентября 2017 года 17:35
Brent в 2017 г. может преодолеть $60 за баррель и устремиться к уровню сопротивления $69,63 - Газпромбанк
Цена нефти марки Brent в текущем году может преодолеть уровень $60 за баррель и устремиться к уровню сопротивления $69,63, считает аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Владимир Кравчук. Более того, как говорится в обзоре банка, по итогам технического анализа в течение ближайших двух лет стоимость... читать дальше
.01 сентября 2017 года 17:10
(расширен 4-й абзац, добавлен текст) "ВТБ Капитал" повысил прогнозную цену обыкновенных акций "Россетей" (MOEX: RSTI) с 1,35 рубля до 1,5 рубля за штуку, а также понизил прогнозную стоимость обыкновенных акций "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) с 0,3 рубля до 0,25 рубля, сообщается в обзоре... читать дальше
.01 сентября 2017 года 16:41
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную цену обыкновенных акций "Россетей" (MOEX: RSTI) с 1,35 рубля до 1,5 рубля за штуку, а также понизил прогнозную стоимость обыкновенных акций "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) с 0,3 рубля до 0,25 рубля, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг... читать дальше
.01 сентября 2017 года 16:23
оллар закономерно подешевел по всему спектру рынка в рамках первоначальной реакции на удручающие данные по американскому рынку труда, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. В августе уровень занятости по платежным ведомостям без учета... читать дальше
.01 сентября 2017 года 15:52
"К середине торговой сессии пятницы, 1 сентября, российские индексы акций двигаются разнонаправлено. Так, если из-за падения котировок акций сырьевых компаний индекс ММВБ снижается на 0,2%, то индекс РТС, наоборот, растет, отыгрывая повышение цен на нефть и укрепление рубля в ходе вчерашних... читать дальше
.01 сентября 2017 года 15:51
Москва. 1 сентября. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря высоким ценам на нефть и операциям carry trade. читать дальше
.01 сентября 2017 года 15:28
Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП РФ на 2017 год до 2,1% с 2%, цитирует ПРАЙМ прогноз, представленный главой министерства Максимом Орешкиным. "Мы пересмотрели прогноз по росту ВВП на 2017 год в сторону улучшения - до 2,1%", - сказал Орешкин, представляя обновленный прогноз. Прогноз... читать дальше
.01 сентября 2017 года 15:02
"Сегодня будет очень интересна вторая половина торговой сессии. В 15:30 по США выйдет отчёт по рынку труда за август, а в 17:00 будет опубликован индекс деловой активности (ISM). Наибольшее внимание участников рынка будет приковано к данным по росту часовой зарплаты в США. Если данные выдут... читать дальше
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