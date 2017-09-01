Нефтяной рынок будет еще месяц штормить от «Харви» - Бинбанк

В пятницу нефтяные цены находятся на уровнях близких к 52,5$. За день котировки выросли с уровня закрытия четверга в 50,5$ до 52,7$ к середине пятницы за счет перехода на ноябрьский фьючерс, отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. На взгляд эксперта, повышенный уровень цен ноябрьского контракта в первую очередь связан с ожиданиями участников рынка в отношении нефтяной отрасли США.

"Мы полагаем, что после удара урагана «Харви» данные Минэнерго США на следующей неделе (7 сентября) продемонстрируют рост запасов сырой нефти в США за счет вынужденного закрытия техасских НПЗ и соответствующего снижения американского нефтяного спроса на сырье, - комментирует аналитик банка. - В результате на фоне возросших запасов сырой нефти котировки сорта WTI могут кратковременно опуститься в диапазон 40-45$ и «утянуть» вслед за собой цены Brent, который, однако, останется более устойчив и вряд ли покинет диапазон 47-52$. Также данные Минэнерго США уже на следующей неделе смогут предоставить рынку более реалистичную картину снижения производства нефти в США после удара стихии (по оценкам некоторых производителей, нефтедобыча может снизиться более чем на 800 тыс.барр./сутки). Мы ожидаем, что краткосрочное падение цен нефтяного актива из-за снижения спроса на сырье в США в перспективе двух-трех недель, скорее всего, будет нейтрализовано низкими уровнями производства".

Наиболее вероятным эксперту Бинбанка видится сценарий развития событий, при котором спрос со стороны НПЗ будет восстановлен ускоренными темпами за счет ликвидации наводнений в Техасе и запуска нефтепроводов на стабильные мощностные уровни, в то время как на восстановление нефтедобычи, по оценкам американских производителей, может потребоваться более одного месяца, а текущий уровень добычи в 9,5 млн барр./сутки будет достигнут лишь к началу ноября.

"Таким образом, мы видим возможность для роста котировок Brent в конце сентября до уровней 53-54$ за счет возвращения спроса на стабильные уровни и замедленной динамики восстановления американского производства. Нами отмечается, что следующие две недели останутся тревожными для американской нефтяной отрасли – тропические штормы «Ирма» и «Лидия» набирают силу в океане, прогнозы метеорологов не исключают возможности того, что два шторма усилятся до ураганов и вновь обрушатся на американское побережье, приумножив вред, нанесенной «Харви» нефтяной инфраструктуре США, и тем самым вызвав высокую волатильность на нефтяном рынке", - заключает аналитик Бинбанка Антон Покатович.