Внимание рынка нефти сместилось на снижение объемов производства в Ливии - Julius Baer

"Иногда внимание финансовых рынков довольно быстро смещается на новые объекты, - отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. - В то время как ураган «Харви» был главной новостью рынка нефти в последние дни – с общим негативным восприятием – в четверг он отошел на второй план. Участники рынка переключили свое внимание на снижение объемов производства нефти в Ливии, и цены на нефть выросли более чем на 4%. Ливия не является участником ближневосточного соглашения по ограничению производства, и восстановление производства в этой стране подрывало эффективность соглашения большую часть года. Однако, конфликт вокруг нефтеносных районов Ливии вспыхнул с новой силой в прошлом месяце, что привело к значительному падению производства".

Несмотря на то, что Ливия остается одним из факторов неопределенности на рынке нефти, мы сохраняем скептицизм по поводу эффективности ближневосточного соглашения, поскольку падение производства нефти на Ближнем Востоке должно быть компенсировано ростом производства сланцевой нефти и стагнирующим спросом со стороны западных потребителей. Автомобильный сезон в США подходит к завершению, и спрос на нефть будет снижаться в ближайшие недели. Череде отчетов о значительных снижениях запасов нефти в США должен прийти конец, что вероятно негативно скажется на ценах в ближайшем будущем. Судя по ситуации на рынке фьючерсов, хедж-фонды снова аккумулировали значительный объем длинных позиций, что говорит о том, что настроения на рынке вскоре снова могут начать ухудшаться. Эксперты Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по нефти и ожидают, что цены будут оставаться в боковом коридоре, в основном в районе чуть ниже 50 долл. США за баррель.

"Цены на нефть в четверг показали рост, поскольку внимание рынка сместилось обратно на ближневосточное соглашение и снижение производства нефти в Ливии. Мы сохраняем нейтральную позицию по нефти и ожидаем, что цены будут оставаться в боковом коридоре, поскольку рост производства сланцевой нефти и стагнирующий спрос со стороны западных потребителей подрывают эффективность ближневосточного соглашения", - резюмирует эксперт Julius Baer.