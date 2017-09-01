Потенциал укрепления рубля в ближайшие недели представляется ограниченным - Бинбанк

"Вторая половина прошедшей недели прошла в ожидании публикации официальных данных, характеризующих рынок труда в США в августе. По оценке ADP, представленной агентством в среду, численность занятых в несельскохозяйственном секторе США выросла на 237 тыс. человек. Тем не менее данные, обнародованные Министерством труда США, свидетельствовали о более скромном приросте (на 156 тыс.), величина которого оказалась даже ниже медианного значения оценок аналитиков, опрошенных Bloomberg (180 тыс.). Данные за предыдущий месяц также были пересмотрены в сторону понижения. Уровень безработицы оказался выше ожиданий аналитиков, хоть и остался достаточно низким (4.4%), а темп роста почасовой заработной платы меньше. В сочетании с отсутствием ускорения роста цен, рассчитываемого на основе дефлятора потребительских расходов, статистика по американскому рынку труда повысила привлекательность валют стран с формирующимися рынками для инвесторов. Тем не менее, пятничная статистика свидетельствовала о продолжении роста американской экономики в августе. Кроме того, на ближайшем заседании, которое завершится 20 сентября, ФРС США, вероятнее всего, объявит о начале реализации мер по сокращению величины активов на балансе. Поэтому потенциал укрепления рубля в ближайшие недели представляется ограниченным, и, вероятнее всего, его курс будет находиться в коридоре 57,3-58,5 руб./доллар", - комментирует ситуацию главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.