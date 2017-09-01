Brent в 2017 г. может преодолеть $60 за баррель и устремиться к уровню сопротивления $69,63 - Газпромбанк

Цена нефти марки Brent в текущем году может преодолеть уровень $60 за баррель и устремиться к уровню сопротивления $69,63, считает аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Владимир Кравчук.

Более того, как говорится в обзоре банка, по итогам технического анализа в течение ближайших двух лет стоимость нефти может достигнуть $90 за баррель.

"С позиции технического анализа сформировались необходимые и достаточные предпосылки для начала роста нефтяных цен к долгосрочному техническому ориентиру в диапазоне $88-90 за баррель, что подразумевает технический потенциал роста около 67% (от текущего уровня $52,50 за баррель). По нашим оценкам, указанная выше техническая цель может быть достигнута на горизонте двух лет, а в текущем году цена нефти сорта Brent может преодолеть уровень $60 баррель и устремиться к уровню сопротивления $69,63", - говорится в обзоре.

При этом в нем отмечается, что с точки зрения технического анализа начало возвратного хода, который всегда присутствует в рамках перевернутой модели "голова и плечи", можно ожидать от уровня, близкого к отметке $70 за баррель.