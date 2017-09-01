"ВТБ Капитал" поднял оценку акций Россетей на 11%, снизил акций ФСК на 17%, рейтинг - "покупать"

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"ВТБ Капитал" повысил прогнозную цену обыкновенных акций "Россетей" (MOEX: RSTI) с 1,35 рубля до 1,5 рубля за штуку, а также понизил прогнозную стоимость обыкновенных акций "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) с 0,3 рубля до 0,25 рубля, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Прогнозная стоимость 0,75 рубля за штуку и рекомендация "продавать" для привилегированных акций "Россетей" не изменились.

Аналитики "ВТБ Капитала" позитивно смотрят на "Россети" и "ФСК". По их оценке, дивидендная доходность по акциям "ФСК" в среднесрочной перспективе достигнет 9%, а ожидаемая смена генерального директора "Россетей" в числе прочих факторов может поспособствовать повышению инвестиционной привлекательности этой компании.

Кроме того, в обзоре отмечается, что бумаги "Россетей" торгуются в 45%-ным дисконтом к NAV (стоимость чистых активов), при этом, по мнению аналитиков, такой дисконт чрезмерно высок.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):

Прогнозная цена Россети - 1,50 (текущая цена - 1,00), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Россети (прив.) - 0,75 (текущая цена - 1,92), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена ФСК - 0,25 (текущая цена - 0,17), рекомендация - покупать.