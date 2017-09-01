Тема дивергенции курсов монетарной политики в паре EUR/USD будет стоять еще острее - eToro

Доллар закономерно подешевел по всему спектру рынка в рамках первоначальной реакции на удручающие данные по американскому рынку труда, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. В августе уровень занятости по платежным ведомостям без учета сельскохозяйственного сектора вырос лишь на 156 тыс. против прогноза 180 тыс. Результаты за два предыдущих месяца были пересмотрены в сторону понижения в совокупности на 41 тыс. Уровень безработицы неожиданно вырос с 4,3% до 4,4%, а средние почасовые заработки выросли на 2,5% вместо ожидавшихся 2,6%.

После выхода серии отчетов ожидания относительно повышения ставки ФРС в декабре, которые недавно упали из-за последствий урагана "Харви", стали еще ниже. Рынок труда считается "светлым пятном" в текущей экономической картине. И даже он подкачал. Доллар, который и без того чувствовал себя неуверенно, мгновенно отступил в парах с конкурентами. EUR/USD в моменте коснулась максимума на 1,1980, но не смогла дотянуться до отметки 1,20 и вскоре вернулась на исходные позиции.

Порадоваться очередному поражению доллара единой валюте помешали заявления ЕЦБ, который, похоже, решил предотвратить очередное ралли евро и прибегнул к вербальной интервенции под личиной прозрачности. В частности, регулятор предупредил, что монетарные власти не придут к изменению позиции в отношении текущего курса монетарной политики до декабря этого года. Европейская валюта получила сигнал о том, что от заседания Центробанка на следующей неделе не стоит ждать "ястребиных" заявлений и тем более решений.

Теперь тема дивергенции курсов монетарной политики в паре EUR/USD будет стоять еще острее. Оба регулятора "дают задний ход", но, по крайней мере, у доллара еще есть шанс, если последующая статистика до декабря опровергнет текущие негативные тенденции в экономике. В случае с ЕЦБ повод для серьезного ужесточения риторики вряд ли появится, поскольку высокий курс евро продолжит тормозить рост инфляции, полагает специалист eToro.