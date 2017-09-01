Активность на глобальном фондовом рынке сегодня низкая - Dukascopy Bank SA

"К середине торговой сессии пятницы, 1 сентября, российские индексы акций двигаются разнонаправлено. Так, если из-за падения котировок акций сырьевых компаний индекс ММВБ снижается на 0,2%, то индекс РТС, наоборот, растет, отыгрывая повышение цен на нефть и укрепление рубля в ходе вчерашних вечерних торгов. Активность на глобальном фондовом рынке сегодня низкая, поскольку инвесторы находятся в ожидании публикации ежемесячных данных по американскому рынку труда. Эта статистика окажет влияние на ожидания дальнейшего повышения ставок в США, так что после ее выхода волатильность на валютном рынке может усилиться. Также могут наблюдаться продажи на рынке акций на фоне желания инвесторов сократить позиции в высокорискованных активах в преддверии длительных выходных в США", - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.