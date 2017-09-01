Рубль растет к доллару и евро днем в пятницу благодаря нефти и интересу к carry trade

Москва. 1 сентября. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря высоким ценам на нефть и операциям carry trade.

Курс доллара США составил 57,68 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 33,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,73 руб./EUR1, понизившись на 31,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 32,74 копейки - до 62,65 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 48,97 копейки, до 58,0557 руб./$1, и опустил курс евро на 62,3 копейки, до 68,9992 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на дневных торгах пятницы благодаря высоким ценам на нефть после сильного роста накануне, а также усилению интереса инвесторов к операциям carry trade в связи с ожиданием реакции ЦБ РФ на заметное ослабление инфляции.

Цены на нефть в пятницу днем слабо меняются после сильного роста накануне, вызванного опасениями, что ураган "Харви" может вызвать перебои с поставками не только бензина, но и нефти, поскольку многие нефтедобывающие платформы в Мексиканском заливе приостановили работу на время стихии. Ноябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в 15:00 МСК в пятницу повысился на 0,02% - до $52,87 за баррель. Цена контракта на нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на 0,17% - до $47,15 за баррель.

Согласно обзору "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения", Банк России понизил оценки инфляционных ожиданий населения РФ на предстоящий год до 3,7% в августе с 4,1-4,2% в июле. Чуть ранее Росстат зафиксировал рекордную недельную дефляцию, когда в период с 22 по 28 августа потребительские цены в РФ упали на 0,2%. По данным ведомства, недельная дефляция в стране не достигала такого уровня минимум 14 лет. В годовом выражении инфляция к 28 августа снизилась до примерно 3,4-3,5% с 3,7% неделю назад при целевом показателе ЦБ РФ в 4%.

"Активность участников операций carry trade растет, что подтверждается заметным укреплением рубля при незначительном изменении цен на нефть в пятницу и отсутствии других драйверов для роста. При этом рубль по итогам двух торговых дней вошел в пятерку наиболее растущих высокодоходных валют", - подчеркнул аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

"Рубль в пятницу пытается удержать завоеванные накануне позиции. Укрепление российской валюты произошло на фоне скачкообразного роста нефтяных цен в четверг. Из-за перебоев в работе НПЗ бензин в США подорожал на 11-12%, и министерство энергетики страны решило распечатать стратегические резервы нефти, так как ураган "Харви" привел к остановке примерно трети американских перерабатывающих мощностей", - отметил руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

"Нефть, вернувшаяся выше $52 за баррель после решения Минэнерго США использовать стратегические запасы, позволила рублю заметно укрепиться по отношению к доллару. До середины сентября, когда пройдет заседание ЦБ РФ, рубль имеет шансы продолжить укрепление на фоне сохраняющихся высоких доходностей по российским активам", - считает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в пятницу преимущественно повысились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 8,93% годовых, ставка на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 9,04% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 1 б.п. - до 9,12% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 9,12% и 9,00% годовых соответственно.