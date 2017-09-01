Темпы роста экономики России в 2017 году не превысят 1,8% год к году - Dukascopy Bank SA

Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП РФ на 2017 год до 2,1% с 2%, цитирует ПРАЙМ прогноз, представленный главой министерства Максимом Орешкиным. "Мы пересмотрели прогноз по росту ВВП на 2017 год в сторону улучшения - до 2,1%", - сказал Орешкин, представляя обновленный прогноз. Прогноз по росту ВВП РФ на 2018 год также был повышен до 2,1%, на 2019 год - 2,2%, на 2020 год - до 2,3%. Ранее Минэкономразвития ожидало, что экономика России будет расти в 2018-2020 годах ежегодно на 1,5%. По словам министра, такой существенный рост прогноза на 2018-2020 годы связан с ожиданиями ускорения инвестиционной активности.

"Мы бы назвали прогноз Минэкономразвития роста ВВП РФ в текущем году до 2,1% несколько оптимистичным, - комментирует руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Дело в том, что его пересмотр в сторону повышения основан прежде всего на ожиданиях снижения импорта и роста инвестиций до 4,1%. Напомним, что в 2017 году планируется реализация крупных инвестиционных проектов, таких как благоустройство Москвы, а также продолжается строительство моста через Керченский пролив. Однако, на наш взгляд, ожидания снижения импорта со стороны Минэкономразвития несколько завышены. По нашим оценкам, темпы роста экономики в этом году не превысят 1,8% год к году".