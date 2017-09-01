Финальная цель текущего локального роста - 2060 пунктов индекса ММВБ - ИК "Финам"

"Сегодня будет очень интересна вторая половина торговой сессии. В 15:30 по США выйдет отчёт по рынку труда за август, а в 17:00 будет опубликован индекс деловой активности (ISM). Наибольшее внимание участников рынка будет приковано к данным по росту часовой зарплаты в США. Если данные выдут сильнее прогноза, то это будет негативом не только для рынка драгоценных металлов, но и для фондовых рынков, ибо усилит ожидания ещё одного повышения ставки в США в текущем году. Также, сильные данные по Америке безусловно поддержат и американский доллар. Если будут негативные сюрпризы, то ключевая валютная пара евро-доллар вновь пойдёт штурмовать годовые максимумы. С технической точки зрения картина по российскому индексу ММВБ продолжает оставаться позитивной. Впереди осталась финальная цель текущего локального роста на отметке 2060 пункта, до которой осталось менее 2%", - комментирует аналитик ИК "Финам" Василий Олейник.