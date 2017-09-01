ФРС больше не будет повышать учетную ставку до конца 2017 г. - Бинбанк

Вчерашняя статистика по США подтвердила тренд текущего года на снижение темпов инфляции, отмечает главный аналитик Бинбанка Алексей Тихонов. Один из основных показателей инфляции на доске приборов ФРС Core PCE снизился до уровня 1,4%, при том, что еще в начале года находился на уровнях выше 1,8%. Такая динамика инфляции не оставляет шансов на еще одно повышение учетной ставки в этом году, учитывая, что представители ФРС уже не раз за последние месяцы высказывали свои опасения относительно низкой динамики потребительских цен и ее влияния на будущую монетарную политику американского центробанка.

Вышедшая статистика вызвала новую волну позитива в рисковых активах: доходности облигаций развивающихся стран продолжили активное снижение, начатое на прошлой неделе после речи Дж. Йеллен в Джексон Хоул, CDS развивающихся стран обновляют свои долгосрочные минимумы, а рынки акций по всему миру находятся в зеленой зоне. Не обошел позитив и российские площадки: индекс RTS достиг значения в 1100 пунктов, впервые с мая, рубль вплотную приблизился к значения 58 руб. за доллар, последний раз наблюдавшегося в июне, а доходности 10-ти летних ОФЗ снизились с начала недели на 0,1%, причем само снижение произошло вчера и сегодня утром, как ответная реакция на данные по США.

"Такой позитив на рынках, когда хорошие экономические данные сопровождаются снижением ожиданий по темпам ужесточения денежной политики, может продлиться, по нашему мнению, ближайшие 1-2 месяца. Затем маятник ожиданий по динамике ужесточения денежной политики со стороны ФРС и ЕЦБ должен вновь качнуться в обратную сторону, когда, как мы ожидаем, инфляция в США все-таки начнет ускорение, а планы ЕЦБ по сворачиванию программы выкупа облигаций приобретут реальные очертания", - прогнозирует эксперт банка.