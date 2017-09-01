Вероятность снижения ключевой ставки на 50 б.п. в сентябре значительно возросла - Raiffeisenbank

В свете позитивных данных по инфляционным ожиданиям вероятность снижения ключевой ставки на 50 б.п. в сентябре значительно возросла, считают аналитики Raiffeisenbank.

"Упрочить уверенность в этом поможет снижение месячной инфляции в августе (данные будут опубликованы 5-6 сентября)", - говорится в обзоре банка.

Согласно обзору ЦБ, ожидания населения по инфляции в августе заметно снизились до минимального за всю историю наблюдений значения (9,5% г./г.) - перед этим проведя почти 3 месяца практически без изменений выше отметки 10%.

"Таким образом, в совокупности с оптимистичными данными по инфляции (на данный момент она также находится на рекордных минимумах), кажется, что у регулятора теперь есть все возможности снизить ставку на 50 б.п. Впрочем, тональность риторики регулятора стала немного более осторожной. В частности, ЦБ впервые указал на то, что значения наблюдаемой (11,3% г./г.) и ожидаемой (9,5% г./г.) респондентами инфляции значительно превышают уровень, фиксируемый Росстатом (3,4% г./г. по недельным данным). Во многом, по мнению ЦБ, это связано с высокой инерционностью инфляционных ожиданий. Кроме того, ЦБ особенно подчеркнул, что, несмотря на улучшение восприятия инфляции населением, проинфляционные риски по-прежнему сохраняются", - пишут эксперты.