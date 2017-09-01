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01 сентября 2017 года 13:52
Рынок акций закроет очередную сессию в плюсе на 0,7-1,2% - ИК "Фридом-Финанс"
На этой неделе Brent стоял на месте на фоне массовых разрушений в Техасе, даже с вечера 30 августа он начал падать, но до конца дня вернулся на прежний уровень и обновил локальный максимум, отмечает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов,. Ураган Харви, который нанес ущерб порядка $120-145 млрд, стал хорошим событием для снижения запасов нефти, поскольку некоторые хранилища были разрушены штормом. Однако самое настоящее ралли началось на рынке топлива. 25% мощностей США по переработки топлива закрылись из-за Харви, поэтому октябрьские фьючерсы на бензин увеличились на 9,1%, а цена на бензин всего на 8,65% и достигла $1,7792 за галлон по итогам торгов в четверг. На данный момент розничная цена бензина $2,49 за галлон, а фьючерсы с доставкой на сентябрь выросли на 14% до $,1399 за галлон. "Ураган Харви стал не только символом разрушения, но и драйвером роста цены на бензин, которые выросли до двухгодичного максимума, - указывает эксперт ИК. - Мы считаем, что на рынке бензина ралли продолжится, потому что закрывается основной трубопровод в Хьюстоне, который транспортирует около 2,5 млн баррелей в сутки. Сегодня в 15:30 по мск выходит макростатистика по занятости населения и в 17:00 по мск - индекс делового оптимизма ISM Mfg Index. Данные по занятости населения включают в себя уровень безработицы, среднюю продолжительность рабочей недели, среднюю зарплату и занятость в несельскохозяйственном секторе. Мы прогнозируем уровень безработицы ниже ожиданий – 4,2%, зарплаты за месяц увеличатся на 0,1%. Средняя продолжительность рабочей недели останется без изменений, а занятость в несельскохозяйственном секторе увеличится на 200 тыс новых рабочих мест, что примерно равняется 3% роста ВВП. Таким образом, на рынке будут преобладать позитивные настроения, поэтому мы считаем, что рынки закроют очередную сессию в плюсе на 0,7-1,2%".
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01 сентября 2017 года 19:49
Москва. 1 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций заметно увеличились по итогам недели благодаря возросшему спросу мировых инвесторов на рисковые активы на фоне снижения геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, а также благодаря ослаблению рисков в отношении отечественной банковской системы после объявленных ЦБ РФ мер по санации банка "ФК Открытие". читать дальше
.01 сентября 2017 года 19:47
Рынок акций на неделе обновил максимумы индексов с мая на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок и благодаря обновившим исторические максимумы бумагам Сбербанка. Сдерживающим фактором для роста индекса ММВБ выступила слабая нефть и укрепление рубля. читать дальше
.01 сентября 2017 года 19:45
Москва. 1 сентября. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря интересу инвесторов к операциям carry trade. читать дальше
.01 сентября 2017 года 19:33
Судьба облигаций компании "Открытие Холдинг", которая до введения ЦБ РФ временной администрации контролировала банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB), в настоящее время не ясна, отмечают аналитики Fitch в своем обзоре. "ЦБ РФ не указывал, будет ли поддержка распространяться на "Открытие Холдинг",... читать дальше
.01 сентября 2017 года 19:01
В пятницу нефтяные цены находятся на уровнях близких к 52,5$. За день котировки выросли с уровня закрытия четверга в 50,5$ до 52,7$ к середине пятницы за счет перехода на ноябрьский фьючерс, отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. На взгляд эксперта, повышенный уровень цен ноябрьского... читать дальше
.01 сентября 2017 года 18:43
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" скорректировала модель оценки "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК), говорится в обзоре ИК. Новая прогнозная стоимость GDR ТМК с учетом корректировки составила $7,8 за штуку, что соответствует рекомендации "покупать", которая была... читать дальше
.01 сентября 2017 года 18:22
"Иногда внимание финансовых рынков довольно быстро смещается на новые объекты, - отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. - В то время как ураган «Харви» был главной новостью рынка нефти в последние дни – с общим негативным восприятием – в четверг он отошел на второй... читать дальше
.01 сентября 2017 года 17:55
"Вторая половина прошедшей недели прошла в ожидании публикации официальных данных, характеризующих рынок труда в США в августе. По оценке ADP, представленной агентством в среду, численность занятых в несельскохозяйственном секторе США выросла на 237 тыс. человек. Тем не менее данные,... читать дальше
.01 сентября 2017 года 17:35
Brent в 2017 г. может преодолеть $60 за баррель и устремиться к уровню сопротивления $69,63 - Газпромбанк
Цена нефти марки Brent в текущем году может преодолеть уровень $60 за баррель и устремиться к уровню сопротивления $69,63, считает аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Владимир Кравчук. Более того, как говорится в обзоре банка, по итогам технического анализа в течение ближайших двух лет стоимость... читать дальше
.01 сентября 2017 года 17:10
(расширен 4-й абзац, добавлен текст) "ВТБ Капитал" повысил прогнозную цену обыкновенных акций "Россетей" (MOEX: RSTI) с 1,35 рубля до 1,5 рубля за штуку, а также понизил прогнозную стоимость обыкновенных акций "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) с 0,3 рубля до 0,25 рубля, сообщается в обзоре... читать дальше
.01 сентября 2017 года 16:41
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную цену обыкновенных акций "Россетей" (MOEX: RSTI) с 1,35 рубля до 1,5 рубля за штуку, а также понизил прогнозную стоимость обыкновенных акций "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) с 0,3 рубля до 0,25 рубля, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг... читать дальше
.01 сентября 2017 года 16:23
оллар закономерно подешевел по всему спектру рынка в рамках первоначальной реакции на удручающие данные по американскому рынку труда, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. В августе уровень занятости по платежным ведомостям без учета... читать дальше
.01 сентября 2017 года 15:52
"К середине торговой сессии пятницы, 1 сентября, российские индексы акций двигаются разнонаправлено. Так, если из-за падения котировок акций сырьевых компаний индекс ММВБ снижается на 0,2%, то индекс РТС, наоборот, растет, отыгрывая повышение цен на нефть и укрепление рубля в ходе вчерашних... читать дальше
.01 сентября 2017 года 15:51
Москва. 1 сентября. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря высоким ценам на нефть и операциям carry trade. читать дальше
.01 сентября 2017 года 15:28
Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП РФ на 2017 год до 2,1% с 2%, цитирует ПРАЙМ прогноз, представленный главой министерства Максимом Орешкиным. "Мы пересмотрели прогноз по росту ВВП на 2017 год в сторону улучшения - до 2,1%", - сказал Орешкин, представляя обновленный прогноз. Прогноз... читать дальше
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