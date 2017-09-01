Рынок акций закроет очередную сессию в плюсе на 0,7-1,2% - ИК "Фридом-Финанс"

На этой неделе Brent стоял на месте на фоне массовых разрушений в Техасе, даже с вечера 30 августа он начал падать, но до конца дня вернулся на прежний уровень и обновил локальный максимум, отмечает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов,. Ураган Харви, который нанес ущерб порядка $120-145 млрд, стал хорошим событием для снижения запасов нефти, поскольку некоторые хранилища были разрушены штормом. Однако самое настоящее ралли началось на рынке топлива. 25% мощностей США по переработки топлива закрылись из-за Харви, поэтому октябрьские фьючерсы на бензин увеличились на 9,1%, а цена на бензин всего на 8,65% и достигла $1,7792 за галлон по итогам торгов в четверг. На данный момент розничная цена бензина $2,49 за галлон, а фьючерсы с доставкой на сентябрь выросли на 14% до $,1399 за галлон.

"Ураган Харви стал не только символом разрушения, но и драйвером роста цены на бензин, которые выросли до двухгодичного максимума, - указывает эксперт ИК. - Мы считаем, что на рынке бензина ралли продолжится, потому что закрывается основной трубопровод в Хьюстоне, который транспортирует около 2,5 млн баррелей в сутки. Сегодня в 15:30 по мск выходит макростатистика по занятости населения и в 17:00 по мск - индекс делового оптимизма ISM Mfg Index. Данные по занятости населения включают в себя уровень безработицы, среднюю продолжительность рабочей недели, среднюю зарплату и занятость в несельскохозяйственном секторе. Мы прогнозируем уровень безработицы ниже ожиданий – 4,2%, зарплаты за месяц увеличатся на 0,1%. Средняя продолжительность рабочей недели останется без изменений, а занятость в несельскохозяйственном секторе увеличится на 200 тыс новых рабочих мест, что примерно равняется 3% роста ВВП. Таким образом, на рынке будут преобладать позитивные настроения, поэтому мы считаем, что рынки закроют очередную сессию в плюсе на 0,7-1,2%".