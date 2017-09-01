Торговый диапазон на сегодня составляет 57,65 – 58,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль в пятницу пытается удержать завоеванные накануне позиции. Укрепление российской валюты произошло на фоне скачкообразного роста нефтяных цен. Котировки Brent преодолели 52-долларовый рубеж: из-за перебоев в работе НПЗ бензин в США подорожал на 11-12%, и министерство энергетики страны решило распечатать стратегические резервы нефти. По оценкам специалистов, ураган «Харви» привел к остановке примерно трети американских перерабатывающих мощностей. Однако последние прогнозы синоптиков дают повод для осторожного оптимизма. Тем временем, опубликована свежая порция статистики по добыче в странах ОПЕК: в августе страны картеля снизили производство на 170 тыс. баррелей в сутки. Одним из «передовиков» стал Ирак: по словам министра нефти Джаббара ал-Луайби, его страна более чем на 100% выполняет свои обязательства в рамках глобального пакта. Ранее министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил о готовности Абу-Даби сократить экспортные поставки на 10% до конца года. Дополнительным фактором, оказавшим поддержку рублю, стала слабая статистика из США по потребительским расходам и продажам домов, которая ослабила доллар. Теперь инвесторы ожидают ежемесячных американских данных по занятости. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 57,65 – 58,65 руб./долл.", - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.