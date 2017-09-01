Рубль вернулся в TOP-5 высокодоходных валют - Банк "Зенит"

"Торги на валютном рынке вчера завершились заметным укреплением рубля, - комментируют эксперты банка "Зенит". - Российская валюта вновь поддерживается потоками иностранного капитала, которые начал поступать на развивающиеся рынки после роста спроса на риск на глобальных площадках. Курс доллара на закрытие биржи составил 58.02 руб. (-54 коп.), курс евро – 69.64 руб. (-79 коп.). На международном валютном рынке доллар корректировался вниз после существенного роста накануне. По итогам дня основная валютная пара поднялась на 20 бп до $1.1900. Цены на нефть вчера подрастали, а на мировых площадках аппетит к риску возрос и начал распространяться на развивающиеся рынки. Активность кэрри-трейдеров растет, что подтверждает заметное укрепление рубля при лишь слабом повышении нефтяных цен и отсутствии других драйверов для роста. Кроме того,

интерес к внутреннему госдолгу также повысился, ставки на среднем участке кривой ОФЗ снизились. Стоит отметить, что рост интереса к рынкам ЕМ пока носит избирательный характер, однако рубль по итогам двух торговых дней вошел в пятерку наиболее растущих высокодоходных валют. Если сегодня статистика из США окажется на

уровне или лучше ожиданий, интерес к рублю может остаться повышенным".