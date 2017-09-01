Рубль имеет шансы протестировать отметку 57.5 на фоне сохраняющихся высоких доходностей по российским активам - "Нордеа Банк"

"Рубль существенно укрепился благодаря подорожавшей нефти. Нефть, вернувшаяся к уровню 52.5 после решения Минэнерго США использовать 1 mn bbl из стратегического резерва, позволила рублю укрепиться по отношению к доллару до 58. До середины сентября, когда пройдет заседание ЦБ, рубль имеет шансы протестировать отметку 57.5 на фоне сохраняющихся высоких доходностей по российским активам. С начала августа рубль находится в нисходящем канале, который сейчас формирует поддержку на уровне 57.9 и сопротивление в районе 58.6. В случае, если наш прогноз по позитивному отчету о рынке труда в США оправдается, рубль рискует сегодня ослабеть по отношению к доллару, двинувшись в направлении 58.6. Краткосрочный ориентир по паре 57.7-58.2", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.