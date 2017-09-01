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01 сентября 2017 года 11:36

Рынок акций РФ утром "дрейфует в боковике" при смешанной динамике "фишек"

Москва. 1 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу "дрейфует в боковике" при смешанной динамикой цен blue chips на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок и проседающей после ралли нефти.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 2023 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1096,37 пункта (+0,1%, максимум дня - 1103,48 пункта); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,7%.

Доллар подрос до 58,14 рубля (+0,12 рубля).

В лидерах роста выступают рублевые акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,9% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,6% и -1,7% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

Индексы в США в четверг выросли, Nasdaq обновил рекорд впервые с 26 июля благодаря спросу на акции биотехнологических компаний. Ралли в четверг поддержали статданные из США и Китая, стабилизация геополитической обстановки, повышение цен на нефть и металлы. Для индексов S&P 500 и Dow Jones месячный рост был зафиксирован в пятый раз подряд.

По данным Минторга США, расходы населения в июле увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы поднялись на 0,4% по сравнению с июнем, самыми быстрыми темпами с февраля. Аналитики ожидали повышения доходов на 0,3%, расходов - на 0,4%.

В пятницу позитивная динамика индексов преобладала в Азии, плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,2-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%), а на нефтяном рынке цены проседают после скачка накануне, хотя уровень котировок остается выше, чем при закрытии рынка акций РФ в четверг.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $52,58 за баррель (-0,5% и +4,2% в четверг), октябрьская цена WTI - $46,79 за баррель (-0,9% и +2,8% накануне).

Почти треть НПЗ США закрыты или сократили загрузку из-за последствий урагана "Харви", что привело к росту фьючерсов на бензин в стране почти на 14%, до $2,15 за галлон (3,79 литра).

Уже 29 танкеров из Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока ожидают разгрузки у берегов США в Мексиканском заливе: 11 портов Техаса все еще закрыты для нефтетанкеров после урагана "Харви". По данным агентства Bloomberg, объем груза - около 18,6 млн баррелей нефти.

При этом из-за перебоев в работе инфраструктуры поставки нефти на НПЗ за пределами Техаса ограничены. В среду министерство энергетики США объявило, что выделит в общей сложности 1 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы решить проблему бензинового дефицита.

Несмотря на сильный рост в последнюю сессию августа, по итогам месяца цена Brent упала на 0,5%, WTI - на 5,9%.

По словам министра нефти Ирака Джаббара Али Хусейна аль-Луэйби, добыча нефти в Ираке достигла 4,32 млн баррелей в сутки - уровня, предусмотренного соглашениями ОПЕК+.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, нефть после стихийного бедствия в Техасе полностью восстановила потери и в очередной раз вернулась в диапазон $51,5-53 за баррель. Реализация сценария роста к целям $55-60 за баррель вновь сохраняется. Российский рубль достиг зоны поддержки 57,9 руб./$1, в пятницу возможны первые попытки восстановления доллара.

Старший аналитик ИК "Фридом финанс" Богдан Зварич ожидает роста рынка акций в пятницу. На рынке энергоносителей продолжилось восстановление, что позволило нефти марки Brent полноценно закрепиться выше сопротивления $52,5 за баррель. Также "быков" поддерживает ситуация на внешних фондовых площадках.

Индекс ММВБ может подняться в район 2040 пунктов, после чего рынки могут перейти в боковое движение у достигнутых уровней в преддверии важной макроэкономической статистики из США.

Начальник аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Cергей Суверов отмечает сохранение дипломатической конфронтации между Россией и США. Госдепартамент США объявил о требовании закрыть российское консульство в Сан-Франциско и два консульских объекта в Нью-Йорке и Вашингтоне, МИД РФ грозит зеркальными мерами. Если вспомнить о том, что Вашингтон всерьез размышляет о поставках оружия Украине, а СМИ написали о возможных новых американских санкциях против российских госбанков, можно говорить о том, что отношения между нашими странами пока не находятся "на дне". Геополитика остается главным риском для российского фондового рынка, который все же должен поднять голову осенью на фоне макровосстановления экономики и отставания динамики российских индексов от MSCI EM, считает аналитик.

По оценке главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, рынки ждут макростатистику по США. Цены на нефть выросли из-за последствий урагана Харви в США, поскольку около трети НПЗ США закрыты и фиксируется сокращение загрузки, также у берегов Мексиканского залива скопилось существенное количество танкеров с нефтью, которые ждут разгрузки. У Минэнерго США есть планы выделить 1 млн баррелей из стратегического резерва. Эти события будут удерживать цены на нефть на высоких отметках.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Евгения Локтюхова, статистика и оживление надежд на реализацию стимулов в США позволили несколько восстановиться инфляционным ожиданиям и оказывают поддержку рынкам. Вместе с тем, имеющийся позитив уже учтен игроками, что ограничивает потенциал для покупок в последний день недели, учитывая длинные выходные в США (в понедельник страна празднует День труда) и большой блок экономических публикаций (страновые PMI и данные по занятости в США), от которых рынки и так ждут сильных данных.

Сохранение инерции к росту индекса ММВБ в пятницу может позволить индикатору протестировать 200-дневную среднюю (район 2035 пунктов). Закрепление выше этой отметки под вопросом и зависит от развития ситуации на внешних рынках. Ввиду крепости рубля лучше рынка будут выглядеть акции компаний внутренних секторов, а также отдельные "сильные" нефтегазовые бумаги ("ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Татнефть"), способных отреагировать на рост рублевой стоимости нефти.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу подорожали бумаги АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+3,4%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2%).

Подешевели бумаги "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-5,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,9%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-1,5%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 8,15 млрд рублей (из них 1,846 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Интерфакс, Финмаркет/
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