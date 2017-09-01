Brent краткосрочно видится на отметках $51,5-53,5 - "Нордеа Банк"

"Стоит помнить о том, что отложенные поставки нефти на мексиканский НПЗ со временем могут все же привести к возобновлению давления на цены. По оценке Bloomberg, объем нефти в танкерах, которые ожидают разгрузки в районе Мексиканского залива, составляет 18,6 mn bbl. Brent краткосрочно видится на отметках $51,5-53,5/bbl. Сегодня в фокусе будут статистика по рынку труда в США и число буровых установок", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.