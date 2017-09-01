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01 сентября 2017 года 11:36
Sberbank CIB поднял рейтинг ADR Норникеля до "покупать"
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $18 до $19,9 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $16,52 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $16,46 за штуку.
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01 сентября 2017 года 19:49
Москва. 1 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций заметно увеличились по итогам недели благодаря возросшему спросу мировых инвесторов на рисковые активы на фоне снижения геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, а также благодаря ослаблению рисков в отношении отечественной банковской системы после объявленных ЦБ РФ мер по санации банка "ФК Открытие". читать дальше
.01 сентября 2017 года 19:47
Рынок акций на неделе обновил максимумы индексов с мая на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок и благодаря обновившим исторические максимумы бумагам Сбербанка. Сдерживающим фактором для роста индекса ММВБ выступила слабая нефть и укрепление рубля. читать дальше
.01 сентября 2017 года 19:45
Москва. 1 сентября. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря интересу инвесторов к операциям carry trade. читать дальше
.01 сентября 2017 года 19:33
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.01 сентября 2017 года 19:01
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.01 сентября 2017 года 18:43
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.01 сентября 2017 года 18:22
"Иногда внимание финансовых рынков довольно быстро смещается на новые объекты, - отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. - В то время как ураган «Харви» был главной новостью рынка нефти в последние дни – с общим негативным восприятием – в четверг он отошел на второй... читать дальше
.01 сентября 2017 года 17:55
"Вторая половина прошедшей недели прошла в ожидании публикации официальных данных, характеризующих рынок труда в США в августе. По оценке ADP, представленной агентством в среду, численность занятых в несельскохозяйственном секторе США выросла на 237 тыс. человек. Тем не менее данные,... читать дальше
.01 сентября 2017 года 17:35
Brent в 2017 г. может преодолеть $60 за баррель и устремиться к уровню сопротивления $69,63 - Газпромбанк
Цена нефти марки Brent в текущем году может преодолеть уровень $60 за баррель и устремиться к уровню сопротивления $69,63, считает аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Владимир Кравчук. Более того, как говорится в обзоре банка, по итогам технического анализа в течение ближайших двух лет стоимость... читать дальше
.01 сентября 2017 года 17:10
(расширен 4-й абзац, добавлен текст) "ВТБ Капитал" повысил прогнозную цену обыкновенных акций "Россетей" (MOEX: RSTI) с 1,35 рубля до 1,5 рубля за штуку, а также понизил прогнозную стоимость обыкновенных акций "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) с 0,3 рубля до 0,25 рубля, сообщается в обзоре... читать дальше
.01 сентября 2017 года 16:41
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную цену обыкновенных акций "Россетей" (MOEX: RSTI) с 1,35 рубля до 1,5 рубля за штуку, а также понизил прогнозную стоимость обыкновенных акций "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) с 0,3 рубля до 0,25 рубля, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг... читать дальше
.01 сентября 2017 года 16:23
оллар закономерно подешевел по всему спектру рынка в рамках первоначальной реакции на удручающие данные по американскому рынку труда, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. В августе уровень занятости по платежным ведомостям без учета... читать дальше
.01 сентября 2017 года 15:52
"К середине торговой сессии пятницы, 1 сентября, российские индексы акций двигаются разнонаправлено. Так, если из-за падения котировок акций сырьевых компаний индекс ММВБ снижается на 0,2%, то индекс РТС, наоборот, растет, отыгрывая повышение цен на нефть и укрепление рубля в ходе вчерашних... читать дальше
.01 сентября 2017 года 15:51
Москва. 1 сентября. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря высоким ценам на нефть и операциям carry trade. читать дальше
.01 сентября 2017 года 15:28
Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП РФ на 2017 год до 2,1% с 2%, цитирует ПРАЙМ прогноз, представленный главой министерства Максимом Орешкиным. "Мы пересмотрели прогноз по росту ВВП на 2017 год в сторону улучшения - до 2,1%", - сказал Орешкин, представляя обновленный прогноз. Прогноз... читать дальше
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