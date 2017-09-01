Sberbank CIB поднял рейтинг ADR Норникеля до "покупать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $18 до $19,9 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $16,52 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $16,46 за штуку.