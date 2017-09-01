Снижение инфляционных ожиданий позитивно для рынка ОФЗ. - Промсвязьбанк

"Оптимистичные настроения на долговом рынке РФ сохраняются. В ходе вчерашних торгов доходности ОФЗ на среднем и дальнем участке кривой снизились на 5-8 б.п. Основную поддержку российскому долговому рынку оказала публикация обзора ЦБ "Инфляционные ожидания и потребительские настроения", согласно которому инфляционные ожидания населения в августе снизились до минимального уровня за всю историю наблюдений – 9,5%. Снижение инфляционных ожиданий дает надежду инвесторам на более активную тенденцию к понижению ставок со стороны Банка России. Если недавние опросы экономистов о перспективах понижения ставки Банком России на сентябрьском заседании демонстрировали, что базовый сценарий для большинства экспертов – понижение ставки на 25 б.п., то в текущих

условиях увеличивается вероятность понижения ставки на 50 б.п. в сентябре. Внешние условия также остаются умеренно позитивными для долгового рынка РФ. Цены на нефть марки Brent вернулись к отметке в 53 доллара/баррель, и в целом на глобальных рынках господствуют оптимистичные настроения. При сохранении позитивных внешних условий сегодня ожидаем увидеть еще небольшое снижение доходностей на среднем и дальнем участке кривой на 2-3 б.п."- комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский