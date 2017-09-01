К концу сессии не исключено возвращение пары доллар/рубль выше области 58,30 - InstaForex

"Сегодня утром рубль будет отыгрывать вечерний подъем котировок нефти. Далее динамика будет зависеть от данных из США. Ключевой отчет о занятости повлияет не только на краткосрочный настрой доллара, но и может внести изменения в текущие ожидания по ставкам ФРС. Сильные показатели способны вернуть спрос на американскую валюту повсеместно, что помешает дальнейшему укреплению рубля. Кроме того, под конец недели может вмешаться фактор фиксации прибыли на привлекательных уровнях. Так что к концу сессии не исключено возвращение пары доллар/рубль выше области 58,30 руб.", – полагает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.