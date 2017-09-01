Евро, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 68,80–69,20 руб. - TeleTrade

"Сегодня в США будет опубликован отчет по рынку труда, который может определить отношение к доллару на международном валютном рынке Forex на ближайшую перспективу. Полученные в течение недели опережающие данные от агентства ADP, которые заметно превзошли ожидания (237 тыс. при прогнозе 185 тыс.), заложили высокую планку ожиданий по данным о новых рабочих местах в несельскохозяйственном секторе США. Отчет будет опубликован в 15:30 мск. Прогноз подразумевает рост показателя NFP на 180 тыс. Но рынок ждет лучшего значения, поэтому реакция может быть очень выраженной, особенно если ожидания не оправдаются. Если же индикаторы рынка труда подтвердят хороший темп восстановления, то, скорее всего, участники валютного рынка переоценят вероятность повышения ставок в США в большую сторону. И это неизбежно приведет к росту доллара США. На локальном валютном рынке доллар может вернуться к значениям выше 59,50 руб. В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар может несколько восстановиться и будет торговаться в диапазоне 57,90–58,30 руб. Евро, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 68,80–69,20 руб." - указывает валютный стратег TeleTrade Александр Егоров.