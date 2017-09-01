Рубль немного повышается к доллару и евро на фоне высоких цен на нефть

Москва. 1 сентября. Доллар США и евро понижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу, рубль немного повышается к бивалютной корзине на фоне высоких цен на нефть после сильного роста накануне.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,99-58,06 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 58,05 руб./$1 (-2,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 68,92 руб./EUR1 (-12,5 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 7 копеек по отношению к уровню закрытия четверга, до 62,94 рубля.

Доллар при этом оказался на 50,04 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 70,72 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро при открытии торгов на фоне высоких цен на нефть после сильного роста котировок "черного золота" накануне. По итогам четверга цены на нефть подорожали в пределах 2,7-4,2%, причем нефть Brent вновь превысила $52 за баррель.

Ноябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК пятницы опустился на 0,51% - до $52,59 за баррель. Цена контракта на нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,83% - до $46,84 за баррель.

"Нефть в четверг получила поддержку благодаря предположению, что НПЗ готовы платить за нее благодаря высокой доходности нефтепереработки", - заявил старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн. Почти треть НПЗ США закрыты или сократили загрузку из-за последствий урагана "Харви", что привело к росту фьючерсов на бензин в стране почти на 14%, до $2,15 за галлон (3,79 литра).

Уже 29 танкеров из Латинской Америки, Африки и с Ближнего Востока ожидают разгрузки у берегов США в Мексиканском заливе: 11 портов Техаса все еще закрыты для нефтетанкеров после урагана "Харви". По данным агентства Bloomberg, объем груза - около 18,6 млн баррелей нефти.

При этом из-за перебоев в работе инфраструктуры поставки нефти на НПЗ за пределами Техаса ограничены. В среду министерство энергетики США объявило, что выделит в общей сложности 1 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы решить проблему бензинового дефицита.