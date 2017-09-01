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01 сентября 2017 года 10:10

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 1 сентября. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Последняя сессия августа на американских фондовых биржах прошла позитивно: все индикаторы выросли, а Nasdaq Composite обновил рекорд впервые с 26 июля благодаря спросу на акции биотехнологических компаний. Ралли в четверг поддержали статданные из США и Китая, стабилизация геополитической обстановки, повышение цен на нефть и металлы.

Расходы населения США в июле 2017 года увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Тем временем доходы американцев в июле поднялись на 0,4% по сравнению с июнем, самыми быстрыми темпами с февраля. Аналитики, напротив, ожидали повышения доходов на 0,3%, расходов - на 0,4%. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 1 тыс., до 236 тыс. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен с 234 тыс. на 235 тыс. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателя на 4 тыс. с ранее объявленного уровня, до 238 тыс.

Между тем, по данным Государственного статистического управления КНР, индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности повысился с 51,4 пункта в июле до 51,7 в августе. Аналитики ожидали уменьшения PMI в августе до 51,3 пункта. Деловая активность в перерабатывающей промышленности Китая в августе 2017 года продолжила улучшаться 13-й месяц подряд, возобновив усиление роста.

Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) умеренно повышаются в пятницу вслед за ростом Уолл-стрит, инвесторы ждут новых данных о рынке труда США. Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся на 0,2%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,2%. Гонконгский Hang Seng почти не изменился. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,2%, как и китайский Shanghai Composite, а южнокорейский KOSPI опустился на 0,2%. Биржи Сингапура, Малайзии, Индонезии и Филиппин закрыты в пятницу в связи с праздником Ид аль-адха (Курбан-байрам).

В свою очередь цены на нефть эталонных марок сдержанно снижаются на азиатских торгах в пятницу после существенного подъема в четверг. Ноябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в пятницу опустился на 0,44% - до $52,63 за баррель. Цена контракта на нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на 0,78% - до $46,86 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы на Brent подорожали на 4,20% - до $52,86 за баррель, WTI - на 2,76%, до $47,23 за баррель.

Почти треть НПЗ США закрыты или сократили загрузку из-за последствий урагана "Харви", что привело к росту фьючерсов на бензин в стране почти на 14%, до $2,15 за галлон (3,79 литра). Уже 29 танкеров из Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока ожидают разгрузки у берегов США в Мексиканском заливе: 11 портов Техаса все еще закрыты для нефтетанкеров после урагана "Харви". По данным агентства Bloomberg, объем груза - около 18,6 млн баррелей нефти. При этом из-за перебоев в работе инфраструктуры поставки нефти на НПЗ за пределами Техаса ограничены. В среду министерство энергетики США объявило, что выделит в общей сложности 1 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы решить проблему бензинового дефицита.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась по отношению к предыдущему дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,413 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,823 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали небольшое снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 31 августа снизился на 0,15% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,65 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,12%, опустившись до 524,37 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Сбербанк БО-18" (-3,08%), "Мостотрест-08" (-1,5%) и "Мостотрест-07" (-1,15%), а в лидерах роста - "Бинбанк БО-05" (+0,57%), "Сбербанк БО-17" (+0,35%) и "МТС-001P-01" (+0,35%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "О1 Груп Финанс" (SPV-компания O1 Group) определило ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-03 в размере 11,5% годовых. Облигации объемом 5 млрд рублей были размещены в июне. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11,75% годовых. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставки 2-4-го купонов определяются как ключевая ставка ЦБ, действующая за 10 календарных дней до начала очередного купонного периода, + 2,5% годовых. Срок обращения бумаг - 10 лет.

АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 5 млн облигаций серии БО-09 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил весь выпуск облигаций. Компания в августе 2015 провела размещение 10-летних бондов БО-09 на 5 млрд рублей. Ставка текущего купона - 8,71% годовых.

Лизинговая компания "Европлан" в рамках оферты приобрела 598,150 тыс. облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала. Размер выплат с учетом НКД составил 598 млн 664,409 тыс. рублей. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 11,96% выпуска бондов. Шестилетние облигации серии БО-02 (ранее эмитентом выступало ПАО "Европлан") на 5 млрд рублей были размещены в августе 2015 года. Бонды имеют 24 квартальных купона. Ставка текущего 9-го купона, а также 10-16-го купонов установлена в размере 10,5% годовых. Следующая оферта по выпуску пройдет 29 августа 2019 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
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