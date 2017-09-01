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01 сентября 2017 года 10:25

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе снизился до 51,6 с 52,7 пункта в июле - IHS Markit

(добавлен текст после 2 абзаца)

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе 2017 года опустился до 51,6 пункта с 52,7 пункта в июле, свидетельствует исследование IHS Markit.

Как отмечается в обзоре, значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Данные августовского исследования свидетельствуют о стабильном, но замедленном расширении рыночной конъюнктуры в обрабатывающих отраслях РФ.

Рост объемов производства продолжился в августе шестнадцатый месяц подряд на фоне устойчивого роста новых заказов, который, по мнению участников исследования, отразил усиление спроса со стороны клиентов. "Несмотря на незначительное замедление с июля, темпы роста объемов производства и новых заказов оказались солидными", - отмечается в исследовании.

Новые экспортные заказы в августе продолжили сокращаться, однако темпы сокращения в целом были невелики.

Сокращение занятости в российском промышленном секторе продолжилось в августе шестой месяц подряд, что отразилось на объемах невыполненных заказов, которые увеличились четвертый месяц подряд. Темпы сокращения занятости были слабыми с небольшим ускорением с июля.

Результаты августовского опроса указали на продолжение тренда усиления инфляции закупочных цен, который наблюдается с февраля 2009 года. Как говорится обзоре, некоторые участники исследования сообщили о влиянии колебаний обменного курса на данный процесс. Они также отметили, что более высокие цены на сырье и материалы привели к увеличению отпускных цен. Тем не менее, общее ценовое давление осталось приглушенным в контексте исторических данных исследования. Одновременно произошло удлинение сроков поставок сырья и материалов, которое было максимальным с мая этого года.

В то же время, несмотря на рост цен на сырье и материалы, российские производители в августе увеличили закупочную активность тринадцатый месяц подряд. Между тем, это не привело к росту сырьевых запасов, сокращение которых продолжилось существенными темпами.

Деловые прогнозы в компаниях российских обрабатывающих отраслей в прошедшем месяце остались позитивными, но степень оптимизма стала минимальной за девятнадцать месяцев, что объясняется медленным восстановлением потребительского спроса.

Опубликовано: /Интерфакс/
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