Ждем сохранения инерции к росту индекса ММВБ и сегодня - Промсвязьбанк

"Российский рынок вчера продолжил расти при заметном повышении торговой активности. Мы ждем сохранения инерции к росту индекса ММВБ и сегодня, рассчитывая на тест 200-дневной средней (район 2035 пунктов); закрепление выше этой отметки под вопросом и зависит от развития ситуации на внешних рынках. Ввиду крепости рубля надеемся вновь увидеть динамику "сильнее рынка" во внутренних секторах, а также в отдельных "сильных" нефтегазовых бумагах ("Лукойл", "Татнефть"), способных отреагировать на рост рублевой стоимости нефти", - отмечает руководитель направления Анализ отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.