Ожидаем продолжения восходящей динамики на российском фондовом рынке - ИК "Фридом-Финанс"

"Сегодня на открытии торгов мы ожидаем роста российского фондового рынка, чему будет способствовать внешний фон, - прогнозирует эксперт ИК "Фридом-Финанс" Богдан Зварич. - Так, на рынке энергоносителей продолжилось восстановление, что позволило нефти марки Brent полноценно закрепиться выше сопротивления, расположенного на уроне 52,5 доллара за баррель. Также «быков» подержит ситуация на внешних фондовых площадках. В США по итогам вчерашних торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,3% и 0,6% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 0,1%. В Азии также наблюдается преобладание покупок, в результате чего японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite поднялись на 0,3% и 0,2%. В сложившихся условиях, учитывая также рост спроса на высокорисковые активы, мы ожидаем продолжения восходящей динамики на российском фондовом рынке. В дальнейшем открытие Европы также будет способствовать покупкам в наших акциях, что позволит индексу ММВБ уже после первых часов торгов подняться в район 2040 пунктов. В дальнейшем рынки могут перейти в боковое движение у достигнутых уровней. В преддверии важной макроэкономической статистики из США игроки могут взять паузу в принятии инвестиционных решений. Во второй половине дня за океаном будет опубликован блок данных по рынку труда, а также индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности, расходов на строительство и настроений потребителей Мичиганского университета, которые и определят настроения в нашем рынке в последние часы торгов".