Аналитики призывают инвесторов к бдительности в сентябре - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Вчера участники рынка внимательно следили за нефтяными ценами – если бы зона поддержки 50 – 50,4 долларов была пробита вниз, ситуация на российском фондовом рынке стала напряженной, напоминает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. Но нефть пошла по бычьему сценарию, поэтому индекс ММВБ продолжил рост и даже пытался в ходе торгов пробить майские максимумы. В данный момент достигнут один из уровней сопротивления 2030 пунктов. Правда, акции Газпрома тормозят рост индекса - Совет директоров не преподнес каких-либо сюрпризов: подтвердили дивидендную политику (дивиденды будут сохранены в прежнем объёме).

Фондовый рынок США вчера показал рост – индекс S&P-500 вырос на 0,57%, Dow Jones Industrial Average повысился на 0,25%. Росту котировок способствовали вышедшие экономические показатели и обещания представителей правительства предоставить долгожданные подробности плана по сокращению налогов. Министр финансов США Стивен Мнучин в четверг заявил, что правительство разработало подробный план реформы налогообложения и уже к концу года эта реформа будет проведена. Ранее в среду Дональд Трамп в очередной раз призвал снизить корпоративные налоги с 35% до 15%. Согласно опубликованному в четверг отчету, годовая инфляция в США продемонстрировала самый низкий темп роста за более чем полтора года. Это понизило ожидания рынка по росту ставок ФРС в декабре. Потребительские расходы в США, на которые приходится свыше двух третей экономической активности в США, увеличились на 0,3% в июле, в то время как прогноз составлял 0,4%. А про северокорейскую ракету все уже давно забыли.

Сегодня в США выйдут отчет по рынку труда за август, индекс настроений потребителей, экономическая активность в производственном секторе и отчет по продажам автомобилей, указывает А. Верников. При этом объемы торгов, по его мнению, скорее всего, будут несколько понижены, так как пятница – последний день перед длинными, трехдневными выходными в США. В понедельник – День труда, выходной. Этот день считается неофициальным концом лета. Американские биржи будут закрыты.

"В августе американские фондовые индексы показали небольшой рост, но аналитики LPL Research призывают инвесторов к бдительности. Тем, кто любит искать сезонные тенденции на рынке, они напоминают, что сентябрь - это худший месяц для динамики индекса S&P 500 по данным с 1928 года. В среднем с 1928 года в сентябре индекс демонстрирует падение на 1%. Это хуже, чем у любого другого месяца года. К тому же в сентябре семь раз наблюдалось падение индекса на 10% или больше. Это чаще, чем в любом другом месяце", - заключает эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент».