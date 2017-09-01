01 сентября 2017 года 09:45
Утренние прогнозы: аналитики ждут продолжения восходящей динамики на российском фондовом рынке
Рынок акций завершил лето ростом. Эксперты отмечают, что с технической точки зрения картина по индексу ММВБ остается позитивной, и ждут продолжения роста акций на открытии торгов в пятницу.
ИК "Фридом Финанс" (Богдан Зварич): "Сегодня на открытии торгов мы ожидаем роста российского фондового рынка, чему будет способствовать внешний фон. Так, на рынке энергоносителей продолжилось восстановление, что позволило нефти марки Brent полноценно закрепиться выше сопротивления, расположенного на уроне 52,5 доллара за баррель. Также «быков» подержит ситуация на внешних фондовых площадках. В США по итогам вчерашних торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,3% и 0,6% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 0,1%. В Азии также наблюдается преобладание покупок, в результате чего японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite поднялись на 0,3% и 0,2%. В сложившихся условиях, учитывая также рост спроса на высокорисковые активы, мы ожидаем продолжения восходящей динамики на российском фондовом рынке. В дальнейшем открытие Европы также будет способствовать покупкам в наших акциях, что позволит индексу ММВБ уже после первых часов торгов подняться в район 2040 пунктов. В дальнейшем рынки могут перейти в боковое движение у достигнутых уровней".
Инвестиционная палата (Александр Крылов): "Очередная торговая сессия на Российском фондовом рынке, по нашему мнению, продолжит попытки роста котировок отечественных компаний. По индексу ММВБ ожидаем роста и консолидации выше уровня 2025, с дальнейшей целью 2056, по индексу РТС ожидаем движения выше уровня 1110. Рост цен на энергоносители и возобновление притока капитала в фонды, инвестирующие в российские активы, станут основными драйверами роста. Внешний фон нейтральный, Америка и Азия закрылись повышением".
ИК "ФИНАМ" ( Василий Олейник): "С технической точки зрения картина по российскому индексу ММВБ продолжает оставаться позитивной. Впереди осталась финальная цель текущего локального роста на рубеже 2060 пунктов. Сможет индекс добраться до неё или нет, гадать не будем, но вот хотя бы о частичной фиксации прибыли задуматься уже стоит. Сегодня по США выйдет порция важных данных. Наибольший интерес представляют сведения по доходам и расходам физлиц. Сильные данные будут в пользу роста доллара и могут быть не очень позитивно восприняты рынками акций, поскольку это усилит вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики в США. Ну а самые важные показатели будут опубликованы уже завтра – это отчёт от министерства труда США за август".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Нефть после аварии на заводе в Техасе полностью восстановила потери и в очередной раз вернулась в диапазон 53-51,5. Реализация сценария роста к целям 55-60 долл. вновь сохраняется. Российский рубль достиг зоны поддержки 57,90, сегодня мы ожидаем первые попытки восстановления. Фондовые индексы России продемонстрировали существенный рост, индекс РТС достиг отметки 1095п., ММВБ 2022п, за счет роста электроэнергетиков и металлургов. Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов на московской бирже".
Опубликовано: /Финмаркет/
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(расширен 4-й абзац, добавлен текст)
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01 сентября 2017 года 16:41
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01 сентября 2017 года 15:51
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