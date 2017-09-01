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01 сентября 2017 года 09:35

Фондовые рынки растут, Brent выше $52,7 за баррель

S&P 500 и Dow Jones выросли 5-й месяц подряд, Nasdaq обновил рекорд впервые с июля. Рынки акций Азии умеренно растут в пятницу. Цены на нефть слабо снижаются после скачка накануне, Brent выше $52,7 за баррель.

Последняя сессия августа на американских фондовых биржах прошла позитивно: все индикаторы выросли, а Nasdaq Composite обновил рекорд впервые с 26 июля благодаря спросу на акции биотехнологических компаний.

Ралли в четверг поддержали статданные из США и Китая, стабилизация геополитической обстановки, повышение цен на нефть и металлы.

По итогам августа все три основных индикатора рынка акций США продемонстрировали положительную динамику, для S&P 500 и Dow Jones месячный рост был зафиксирован в пятый раз подряд. В августе S&P 500 прибавил менее 0,1%, Dow Jones - 0,3%, Nasdaq - 1,3%.

Так называемый индекс страха Уолл-стрит - VIX (CBOE Volatility Index) в августе вырос самыми значительными темпами с октября прошлого года (почти 5%), однако его среднее значение с начала 2017 года по-прежнему остается минимальным за всю историю наблюдений. В четверг VIX опустился на 2,3%.

Расходы населения США в июле 2017 года увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Тем временем доходы американцев в прошлом месяце поднялись на 0,4% по сравнению с июнем, самыми быстрыми темпами с февраля.

Аналитики, напротив, ожидали повышения доходов на 0,3%, расходов - на 0,4%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 1 тыс., до 236 тыс. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен с 234 тыс. на 235 тыс. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателя на 4 тыс. с ранее объявленного уровня, до 238 тыс.

Между тем, по данным Государственного статистического управления КНР, индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности повысился с 51,4 пункта в июле до 51,7 в текущем месяце. Аналитики ожидали уменьшения PMI в августе до 51,3 пункта.

Деловая активность в перерабатывающей промышленности Китая в августе 2017 года продолжила улучшаться 13-й месяц подряд, возобновив усиление роста.

Нефть WTI с поставкой в октябре подорожала в четверг на 2,8%, до $47,23 за баррель. Цена бумаг Exxon Mobil Corp. повысилась на 0,3%, Marathon Oil - на 2%.

Биржевой фонд iShares Nasdaq Biotech ETF, объединяющий акции биофармацевтических компаний, прибавил 2,8% в четверг и 4,5% - в августе.

"В последние два дня рынком движет ралли биотехнологических компаний, которое создает повышательный момент на фоне крайне низких объемов торгов", - заявил управляющий директор департамента торговли акциями в Wedbush Securities Сахак Мануэлян.

Котировки акций ритейлера Dollar General Corp. и производителя супов Campbell Soup Co. упали на 5,4% и 8,1% соответственно на торгах в Нью-Йорке из-за слабой квартальной отчетности.

Курс ценных бумаг Walt Disney Co. упал на 1,6% на сообщениях о том, что в рамках подразделения Disney/ABC Television Group ожидается существенное сокращение бюджета.

Вместе с тем капитализация обувного ритейлера Shoe Carnival подскочила на 22,4% благодаря позитивному прогнозу годовой прибыли.

Индекс Dow Jones Industrial Average к концу сессии 31 августа поднялся на 55,67 пункта (0,25%) - до 21948,10 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 14,06 пункта (0,57%) - до 2471,65 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 60,35 пункта (0,95%) и составил 6428,66 пункта.

Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно повышаются в пятницу вслед за ростом Уолл-стрит, инвесторы ждут новых данных о рынке труда США.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся на 0,2%. В августе индикатор вырос восьмой месяц подряд, оказавшись в непосредственной близости от максимума за десятилетие.

Японский индекс Nikkei 225 вырос в ходе торгов на 0,2%, более широкий индекс Topix - на 0,1%. Гонконгский Hang Seng почти не изменился.

Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,2%, как и китайский Shanghai Composite, а южнокорейский KOSPI опустился на 0,2%.

ВВП Южной Кореи вырос во II квартале на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев и на 2,7% в годовом выражении. Данные совпали с предварительными оценками и ожиданиями рынка. Вместе с тем темпы инфляции в Южной Корее в августе были максимальными с 2012 года - 2,6% в годовом выражении.

Биржи Сингапура, Малайзии, Индонезии и Филиппин закрыты в пятницу в связи с праздником Ид аль-адха (Курбан-байрам).

Цены на нефть эталонных марок сдержанно снижаются на азиатских торгах после существенного подъема в четверг.

Ноябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в пятницу опустился на $0,14 (0,26%) - до $52,72 за баррель.

Цена контракта на нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на $0,31 (0,66%) - до $46,92 за баррель.

К закрытию рынка в четверг фьючерсы на Brent подорожали на $2,13 (4,20%) - до $52,86 за баррель, WTI - на $1,27 (2,76%), до $47,23 за баррель.

"Нефть в четверг получила поддержку благодаря предположению, что НПЗ готовы платить за нее благодаря высокой доходности нефтепереработки", - заявил старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Почти треть НПЗ США закрыты или сократили загрузку из-за последствий урагана "Харви", что привело к росту фьючерсов на бензин в стране почти на 14%, до $2,15 за галлон (3,79 л).

Уже 29 танкеров из Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока ожидают разгрузки у берегов США в Мексиканском заливе: 11 портов Техаса все еще закрыты для нефтетанкеров после урагана "Харви". По данным агентства Bloomberg, объем груза - около 18,6 млн баррелей нефти.

При этом из-за перебоев в работе инфраструктуры поставки нефти на НПЗ за пределами Техаса ограничены. В среду министерство энергетики США объявило, что выделит в общей сложности 1 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы решить проблему бензинового дефицита.

Несмотря на сильный рост в последнюю сессию августа, по итогам месяца цена Brent упала на 0,5%, WTI - на 5,9%.

По словам министра нефти Ирака Джаббара Али Хусейна аль-Луэйби, добыча нефти в Ираке достигла 4,32 млн баррелей в сутки - уровня, предусмотренного соглашениями ОПЕК+.


Опубликовано: /Финмаркет/
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