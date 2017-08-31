Рубль растет к доллару и евро в четверг вечером благодаря дорожающей нефти

Москва. 31 августа. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в четверг вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря уверенно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 58,05 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 51 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,04 руб./EUR1, понизившись на 59,5 копейки. Ранее евро опускался ниже 69 руб./EUR1 впервые с 21 июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 54,83 копейки - до 62,99 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти, вновь торгующейся выше $52 за баррель Brent. Цены на нефть эталонных марок усилили подъем к вечеру четверга, поскольку инвесторы сочли падение цен на фоне урагана "Харви" и опасений перепроизводства нефти чрезмерным. Ноябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в четверг подорожал на 3,49% - до $52,5 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 2,63% - до $47,17 за баррель.

Правительство США объявило о выделении около 500 тыс. баррелей нефти из стратегического резерва для НПЗ компании Philips 66 на побережье Мексиканского залива из-за дефицита поставок нефти после урагана "Харви". НПЗ должен будет вернуть такой же объем нефти в стратегический резерв после восстановления поставок.

Вместе с тем бензин в США подорожал в четверг на 12%, до максимума с июля 2015 года, после объявления о закрытии крупнейшего НПЗ страны в Порт-Артуре, принадлежащего Saudi Aramco через компанию-оператора Motiva. В общей сложности около 23% нефтеперерабатывающих мощностей США выведены из строя из-за урагана и наводнения в Техасе.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, рубль растет в четверг благодаря дорожающей нефти и некоторой разрядке геополитической напряженности вокруг Северной Кореи. "Ни вчера, ни сегодня со стороны КНДР или США не было предпринято каких-либо резких шагов, что немного вернуло инвесторам интерес к рисковым активам. Тем более что цены на нефть восстановили свои позиции по отношению к минимальным значениям среды и вновь торгуются выше $52 за Brent. С новостной точки зрения, день довольно пустой, а вышедшая днем статистика по доходам и расходам в США за июль не произвела впечатления на рынок", - подчеркнул А.Карпов.

"Рубль укрепился к максимумам месяца в парах с иностранными валютами. Доллар США вернулся в область 58,1 руб./$1 после возобновления интереса к риску на рынках капитала. Пара "евро-рубль" упала еще значительнее на фоне просадки "евро-доллара" на мировом валютном рынке. Однако суммарно за лето 2017 года рубль потерял 3,1% к доллару США. Что касается нефти, то вчерашние продажи в нефти рынок счел избыточными, и в четверг сырье пользуется спросом. Впрочем, пока разгул оптимизма в нефти смотрится временным явлением", - считает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 1 сентября на 18,52 копейки, до 58,5454 руб./$1, и опустил курс евро на 57,85 копейки, до 69,6222 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 19,22 копейки по отношению к среде и составил 58,4441 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга опустился на 21,74 копейки по отношению к 30 августа и составил 58,3668 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 156,171 млн, из которых $1 млрд 412,075 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 744,096 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 64,08 копейки к среде - до 69,4214 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга опустился на 64,15 копейки по отношению к 30 августа и составил 69,2481 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR714,164 млн, из которых EUR271,359 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR442,805 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в четверг почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 8,86% годовых, ставка на семидневный срок осталась на уровне предыдущего дня - 9,03% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца повысились на 1 б.п. - до 9,11% и 9,12% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 9,00% годовых.

"С началом нового месяца рынок должен сохранить комфортные условия. ЦБ РФ достаточно осторожно абсорбирует избыточную ликвидность с денежного рынка, которая позволяет краткосрочным процентным ставкам оставаться ниже ключевой ставки Банка России", - считает аналитик банка "Зенит" Владимир Евстифеев.