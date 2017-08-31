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31 августа 2017 года 19:22

Рынок акций РФ завершил лето ростом к уровням мая, в четверг лидировали металлурги и МТС

Москва. 31 августа. Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за мировыми площадками и нефтью, индексы ММВБ и РТС обновили максимумы с мая, при этом лидерами подъема выступили бумаги металлургов, акции АФК "Система" и "Мобильных телесистем". Общий оптимизм несколько омрачили просевшие бумаги "Роснефти" на новостях о размере дивидендов за полугодие.

По итогам торгов индекс ММВБ вырос до 2022,22 пункта (+0,7%, максимум дня - 2030,86 пункта), индекс РТС - до 1095,84 пункта (+1,1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,8%.

Доллар упал до 58,1 рубля (-0,46 рубля).

В лидерах роста выступили рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,4%), "Мобильных телесистем" (+4,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+4,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+2,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), АФК "Система" (+4,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,4%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,6%).

Поддержку акциям "Мобильных телесистем" оказало заявление президента корпорации АФК "Система" Михаила Шамолина в ходе телефонной конференции в среду о том, что АФК не намерена продавать долю в МТС для удовлетворения иска "Роснефти".

Просели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-3,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), "Роснефти" (-1%, до 304 рублей), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,2%).

Совет директоров "Роснефти" в четверг рекомендовал акционерам выплатить промежуточные дивиденды за полугодие в размере 3,83 рубля на акцию, реестр акционеров закрывается 10 октября.

В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов (выросла Япония, просел Китай) на статданных из Китая и США, плюсуют Европа (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,4-0,9%), Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,4%) и корректируется вверх нефть после падения, вызванного в среду данными о росте запасов дистиллятов в США на прошлой неделе.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $52,49 за баррель (+3,5% и -2,2% в среду), октябрьская цена WTI - $47,21 за баррель (+2,7% и -1% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 5,39 млн баррелей, что существенно превысило ожидания рынка. Между тем на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы увеличились на 689 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов повысились на 748 тыс. баррелей. Нефтедобыча в Штатах выросла на 2 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Отмечается, что указанные данные отражают ситуацию до того, как на побережье США обрушился ураган "Харви". По оценкам экспертов, стихия привела к приостановке НПЗ, перерабатывающих свыше 4,25 млн баррелей нефти в сутки. Объем оставшихся нефтеперерабатывающих мощностей в стране упал до минимального уровня за семь лет.

По словам начальника аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергея Суверова, в четверг на рынке в фаворе у инвесторов оказались акции металлургов на фоне роста мировых цен на сталь и промышленные металлы (стоимость меди близка к 3-летним максимумам), при этом брокеры повышают ценовые таргеты по компаниям сектора на фоне постепенного сокращения производства стали в Китае.

Ранее СМИ сообщали, что власти провинции Хэбей, ключевого производителя стали в Китае, анонсировали намерения достичь годового запланированного объема сокращения мощностей до конца сентября. Власти провинции заявили о том, что все мощности по выплавке чугуна и стали, представленные к закрытию в 2017 году, будут сокращены досрочно, а именно к концу третьего квартала. Объем сокращения на весь год был озвучен на уровне 31,86 млн тонн в год, но этот показатель включает в себя оборудование по выпуску и чугуна, и стали (16,24 млн тонн в год и 15,62 млн тонн в год соответственно). За семь месяцев года озвученные планы были выполнены на 75,5% и 67,4% соответственно.

Кроме того, российские сталевары готовятся к повышению внутрироссийских цен на сталь. А в самом Китае, несмотря на неровные макропоказатели, растет потребление стали.

Ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова полагает, что настроения на мировых площадках улучшили сильные экономические показатели в Штатах и Китае, сигнализирующие о том, что разговоры об ослаблении роста мировой экономики на ближайшую перспективу безосновательны.

Вслед за миром при поддержке стабильной нефти вырос рынок акций РФ - индекс РТС вплотную подобрался к круглой отметке 1100 пунктов, индекс ММВБ протестировал 2030 пунктов, после чего скорректировался из-за укрепления рубля.

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, рынок акций в четверг продолжил движение в растущем тренде девятую торговую сессию подряд, позитивную динамику подогрела подорожавшая нефть, которая восстанавливает потери после падения. Волатильность котировок "черного золота" объясняется разнонаправленными факторами влияния: давление оказывают опасения снижения спроса на нефть из-за остановки почти четверти мощностей по переработке в США из-за урагана "Харви", а поддержку оказывает статистика Минэнерго США о сокращении запасов нефти на 5,4 млн баррелей, а также о приостановке роста добычи.

Глобальные инвесторы сохраняют позитивный настрой, несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность и отсутствие каких-либо положительных драйверов. Сильные данные о ВВП США за счет более значительного роста потребления должны повысить шансы увеличения ставки ФРС на заседании 20 сентября, однако инвесторы все же ждут пятничных данных по рынку труда за август. Более того, участники рынка сейчас заняты оценкой потенциальных потерь для ВВП США в третьем квартале, и видимо, предполагают, что ФРС воздержится от активных действий в сентябре.

Среди аутсайдеров в четверг выступили акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,1%) - компания отчиталась слабее ожиданий и не предоставила оптимистичных прогнозов на второе полугодие, что наверняка приведет к пересмотру вниз рекомендаций по бумагам компании в ближайшее время.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынок акций в очередной раз подрос, при этом объемы торгов увеличились - позитивный внешний фон и наметившийся отскок в нефти помогли российским "быкам". Кроме того, вновь усилились надежды на снижение ставки ЦБ РФ, а Минэкономразвития пересматривает свои прогнозы роста в сторону увеличения. В 2017 году ведомство ожидает рост ВВП РФ на 2,1% по сравнению с предыдущей оценкой в 2,0%. В 2018-2020 годах рост составит 2,1-2,3% вместо прежних 1,5%. Продолжили расти металлурги на перспективах поставок для масштабного проекта высокоскоростной железной дороги Пекин-Москва-Берлин. Бумаги Сбербанка обновили свой исторический максимум, "Газпром" (MOEX: GAZP) (-0,2%) проложил уже 23% "Турецкого потока", а также увеличил добычу газа в первые восемь месяцев года на 20%. АФК "Система" подтвердила намерение обжаловать решение Арбитражного суда Башкирии после того, как стала известна мотивирующая часть решения.

В целом рынок акций выглядит довольно сильно и может продолжить рост до следующей зоны сопротивления 2050-2070 пунктов по индексу ММВБ. Потенциал остается как в банковском секторе, так и в нефтегазовом. При этом крепкий рубль пока не мешает расти бумагам экспортеров, поскольку наметившееся ускорение экономического роста в стране частично снимает актуальность более слабого рубля.

Кроме прогнозов по росту ВВП, министр экономического развития озвучил текущую оценку инфляции в стране - показатель упал до 3,4%. Вполне естественно, что при таких условиях у ЦБ РФ есть все необходимые основания, чтобы более агрессивно подойти к вопросу снижения ставки. Поэтому можно ожидать, что на сентябрьском ожидании она будет снижена на 25 базисных пунктов с вероятностью 100%, а вероятность снижения на 50 базисных пунктов можно оценивать в 50%. В этих условиях можно ожидать краткосрочного роста интереса спекулянтов к покупке ОФЗ.

На нефть Brent можно ожидать повышенного спроса из-за того, что европейские поставщики могут увеличить объемы нефтепереработки для поставок в США. В самих США 24% перерабатывающих мощностей находятся вне работы из-за урагана "Харви". На восстановление спроса со стороны американских НПЗ может потребоваться несколько недель. Кроме того, из Техаса приходят новости о взрывах на химическом заводе Arkima из-за полной потери электроснабжения. Иными словами, спрос на нефть уменьшается не только за счет топливных производств. С другой стороны, восстановление добычи на платформах и сланцевых месторождениях также может потребовать длительного времени.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в росте лидировали бумаги "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+17,2%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+6,7%), АО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+5,6%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+4,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,4%).

Акции "Новороссийского морского торгового порта" и "Европлана" (+2,2%) выросли на фоне известий, что FTSE по итогам ребалансировки Global Equity Index Series (GEIS) включил бумаги этих эмитентов в расчет индекса FTSE All-World Emerging (изменения в структуре индекса вступят в силу 15 сентября после закрытия торгов).

Подешевели бумаги ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-8,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-5,4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-5%), банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) (-3,6%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 48,268 млрд рублей (из них 11,87 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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