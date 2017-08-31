Евробонды РФ в четверг умеренно растут на фоне проснувшегося у инвесторов аппетита к риску

Москва. 31 августа. Котировки российских еврооблигаций в четверг умеренно растут на фоне проснувшегося у мировых инвесторов "аппетита к риску"; при этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 17 базисных пунктов по отношению к закрытию 30 августа и составила 120,02% от номинала, что соответствует доходности 2,09% годовых (снижение на 5 пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов предыдущего дня всего на 1 базисный пункт, составив 100,3% от номинала. Их доходность практически не изменилась и составила 1,4% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями сузился на 5 пунктов и составил 69 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к закрытию 30 августа на 44 базисных пункта - до 116,64% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 4,75% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 72 базисных пункта, до 113,21% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов - до 4,71% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 5 базисных пунктов, до 106,17% от номинала (доходность снизилась на 2 пункт - до 3,91% годовых), бумаги с погашением в 2023 году - на 15 базисных пунктов, до 109,51% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 3,13% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 25 базисных пунктов - до 104,32% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 4,97% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году также вырос в цене на 25 базисных пунктов, до 102,88% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта - до 3,89% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций продолжили повышаться на фоне позитивной динамики долговых бумаг практически всех emerging markets. Причем отечественные облигации демонстрируют опережающие темпы роста по отношению к конкурентам из сектора развивающихся рынков. Наибольшие темпы роста традиционно демонстрируют самые "длинные" выпуски евробондов РФ с погашением в 2042-2047 годах. В результате суверенные спреды к доходности базовых активов продолжили обновлять многомесячные минимумы", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"Несмотря на то, что сегодня последний день месяца, когда довольно часто инвесторы предпочитают фиксировать прибыль, сегодня мы наблюдаем ценовой рост. Пока данный рост наблюдается в основном в суверенных бумагах. Но не исключено, что если в ближайшее время позитивная динамика в госбумагах сохранится, то к ралли присоединятся и корпоративные еврооблигации", - считает С.Агарзаев.