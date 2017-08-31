Позитивную динамику рынку акций в четверг задала дорожающая нефть - УК "Райффайзен Капитал"

В четверг, 31 августа, российский рынок продолжил двигаться в растущем тренде, 9-ую торговую сессию подряд. Индекс ММВБ сегодня прибавляет 0,9%, РТС – чуть больше, +1,1%, констатирует аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Позитивную динамику отечественному рынку сегодня задала дорожающая нефть (+1,6% по спот Brent), которая восстанавливает потери после вчерашнего падения на 2%. Волатильность котировок «черного золота» объясняется разнонаправленными факторами влияния: с одной стороны, давление оказывают опасения снижения спроса на сырую нефть из-за остановки почти четверти мощностей по переработке из-за урагана Харви; с другой стороны, поддержку оказывает вчерашняя статистика от Минэнерго (снижение запасов в хранилищах на 5,4 млн баррелей, а также приостановление роста добычи).

Глобальные инвесторы сохраняют позитивный настрой, что видно по котировкам фондовых индексов азиатских и европейских рынков, несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность и отсутствие каких-либо положительных драйверов. Вторая оценка темпов роста ВВП в США во 2 квартале превзошла прогнозы (+3% вместо ожидавшихся +2,7%) за счет более значительного роста потребления (+3,3% вместо +3%). Это должно было уже повысить шансы повышения ставки ФРС на заседании 20 сентября, однако инвесторы все же ждут данных по рынку труда, которые должны быть опубликованы завтра (безработица и новые рабочие места в августе). Более того, участники рынка сейчас заняты оценкой потенциальных потерь для ВВП США в 3 квартале, и, видимо, предполагают, что ФРС воздержится от активных действий в сентябре.

В лидерах роста на российском рынке сегодня компании сектора металлургии: ММК (+5,2%), Евраз (+4%) и НорНикель (+3%) на фоне повышения рекомендаций аналитиков. Не отстают от них и НЛМК (+2,2%) и Северсталь (+2,8%).

Среди аутсайдеров сегодня Алроса (-2,3%) и Аэрофлот (-1,4%). Если первая отчиталась чуть лучше ожиданий, но инвесторы все равно осторожничают, поскольку будущее рудника Мир остается под вопросом. Аэрофлот же отчитался слабее прогнозов и не предоставил оптимистичных прогнозов на 2 полугодие, что наверняка приведет к пересмотру рекомендаций по компании вниз в ближайшее время.