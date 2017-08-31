ИК "Открытие Капитал" снизила рейтинг GDR ТМК до "держать"

Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК) с $6,2 до $4,63 за штуку.

Как говорится в обзоре ИК, кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ТМК, основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $6,49 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $4,68 за штуку.