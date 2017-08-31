Доллару лучше не формировать завышенные ожидания - eToro

Сегодня доллар продолжает укрепление, отыгрывая потери у большинства конкурентов, пользуясь хорошей статистикой и возвращением спроса на риск, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Игроки еще остаются под впечатлением вчерашних данных по ВВП США, которые неожиданно отразили рост экономики во втором квартале на 3,0%.

При этом в случае с EUR/USD, помимо улучшения настроений по доллару, можно отметить дополнительные факторы давления. Валюта не смогла полноценно порадоваться росту инфляции (впрочем, темпы ее ускорения не впечатляют), попав под распродажи на разговорах о том, что чиновникам ЕЦБ все больше не нравится текущее поведение евро и его чрезмерный рост.

"В ответ котировки отметились на новых недельных минимумах на подходе к отметке 1,18, где встретили поддержку. Краткосрочные технические перспективы пары за последние дни несколько ухудшились, но о нарушении целостности "бычьего" тренда говорить пока рано. Более ощутимым ударом по евро может стать откровенно "голубиная" риторика Драги на заседании на следующей неделе. Но учитывая неплохую экономическую картину по региону, поводов для явного пессимизма у главы ЕЦБ нет, но осторожность проявить он все же может, чтобы "не разжечь" новое ралли европейской валюты. В более краткосрочной перспективе в фокусе рынка будет завтрашняя статистика по американскому рынку труда. Если верить цифрам от ADP, результат может оказаться впечатляющим. Но важно помнить, что оценки в рамках двух этих релизов довольно часто расходятся, а значит, доллару лучше не формировать завышенные ожидания, чтобы не разочароваться. Если же показатель NFP превысит 200 тыс., USD сможет завершить неделю на мажорной ноте", - указывает специалист eToro.