Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне подрастающей нефти

Москва. 31 августа. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне подрастающей нефти.

Курс доллара США составил 58,39 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 17,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,09 руб./EUR1, понизившись на 54,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 34,04 копейки - до 63,2 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 1 сентября на 18,52 копейки, до 58,5454 руб./$1, и опустил курс евро на 57,85 копейки, до 69,6222 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх после утреннего снижения на фоне нефти, повышающейся после падения накануне. При этом Brent торгуется выше отметки в $51 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК выросла на 0,67% - до $51,07 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,28% - до $46,09 за баррель.

Накануне нефть резко подешевела, несмотря на данные о значительном - на 5,39 млн баррелей - падении запасов нефти в США по итогам прошлой недели. Инвесторы опасаются, что спрос на нефть с США упадет из-за приостановки работы многих нефтеперерабатывающих заводов, пострадавших от урагана "Харви". По оценкам экспертов, из строя выведены до четверти всех мощностей НПЗ в стране.

Также агентство Bloomberg сообщило, что около американских портов в Мексиканском заливе дрейфуют нефтетанкеры с 15,3 млн баррелями нефти на борту.

"Рубль торгуется к доллару без значительных изменений на фоне стабилизации геополитической обстановки, повышения нефти и роста интереса иностранных инвесторов к российским активам. В фокусе внимания игроков - американские экономические отчеты, которые позволят прогнозировать изменения в монетарной политике ФРС. Что касается ключевой ставки ЦБ РФ, то, по словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, инфляция ниже целевых значений открывает возможность для ее снижения. Однако даже в этом случае доходность от операций carry trade останется на высоком уровне, поэтому резко негативного влияния на рубль ждать не приходится", - говорит руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

"Накануне рубль укреплялся к доллару, несмотря на снижающуюся нефть и на рост доллара на международных площадках. Этому, вероятно, способствовал дополнительный спрос на рубли в связи с проходившим в четверг размещением ОФЗ. Фактор высоких доходностей по рублевым активам при относительно стабильной динамике нефти продолжит поддерживать рубль, по крайней мере до середины сентября, когда будет принято решение ЦБ по ключевой ставке", - считает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Рубль накануне выглядел увереннее большинства валют развивающихся рынков, что при отсутствии прочих позитивных факторов свидетельствует о возращение спекуляций со стороны нерезидентов. Среднесрочные прогнозы по российской экономике улучшаются, а дефляционная статистика за прошлую неделю делает неизбежным сокращение ключевой процентной ставки ЦБ РФ в сентябре как минимум на 25 базисных пунктов. На этом фоне интерес к высокодоходному локальному долговому рынку накануне возрос, что поддержало и рубль", - уверен аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в четверг почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 8,86% годовых, ставка на семидневный срок осталась на уровне предыдущего дня - 9,03% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца повысились на 1 б.п. - до 9,11% и 9,12% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 9,00% годовых.

"С началом нового месяца рынок должен сохранить комфортные условия. ЦБ РФ достаточно осторожно абсорбирует избыточную ликвидность с денежного рынка, которая позволяет краткосрочным процентным ставкам оставаться ниже ключевой ставки Банка России", - считает В.Евстифеев.